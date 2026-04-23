تكنولوجيا وعلوم

غوغل تشكّل فريقًا خاصًا لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في البرمجة

Lebanon 24
23-04-2026 | 12:22
غوغل تشكّل فريقًا خاصًا لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في البرمجة
كشفت تقارير حديثة أن شركة غوغل قامت بتشكيل فريق متخصص يُعرف باسم فريق الضربة "Strike Team"، بهدف تطوير وتحسين قدرات نماذجها للذكاء الاصطناعي في مجال كتابة الأكواد البرمجية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اشتداد المنافسة مع شركات أخرى، أبرزها "Anthropic"، التي حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال. 

دوافع التحرك 
بحسب التقارير، أتت هذه المبادرة بعد تقييمات داخلية أظهرت أن نماذج منافسة مثل "Claude" تتفوق على نماذج غوغل، بما في ذلك سلسلة "Gemini"، في مهام البرمجة وكتابة الأكواد.

وهذا التفوق دفع إدارة غوغل إلى التحرك بسرعة لسد الفجوة، خاصة مع تزايد أهمية أدوات ذكاء اصطناعي القادرة على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل.

يقود هذه الجهود بشكل مباشر المؤسس المشارك سيرغي برين، إلى جانب المدير التقني في "DeepMind" كوراي كافوكجوغلو.

كما تم تعيين الباحث سيباستيان بورجود على رأس الفريق الجديد، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع داخل الشركة.

هدف استراتيجي
لا يقتصر هدف الفريق على تحسين كتابة الأكواد فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحسين نفسها ذاتيًا.

ويُنظر إلى البرمجة كأحد المفاتيح الأساسية لتحقيق هذا الهدف، حيث يمكن للنماذج المتقدمة أن تكتب وتعدّل شيفراتها الخاصة، مما يمهد الطريق نحو ما يُعرف بـ"الانطلاق الذاتي للذكاء الاصطناعي.

 تعزيز الأداء العام
تركز غوغل أيضًا على تدريب هذه النماذج باستخدام بياناتها البرمجية الداخلية، بهدف تحسين أدائها في بيئة الشركة.

ورغم أن هذه النماذج قد لا تُطرح مباشرة للعامة، إلا أنها ستُستخدم لتطوير نسخ أكثر تقدمًا يمكن إطلاقها لاحقًا. 

تحولات السوق
تعكس هذه الخطوة تحولًا واضحًا في استراتيجيات شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أصبح تطوير أدوات برمجية ذكية أولوية قصوى.

ومع احتدام المنافسة، تسعى غوغل إلى استعادة ريادتها عبر الاستثمار في قدرات الذكاء الاصطناعي القادر على أداء مهام معقدة، وربما الاستغناء جزئيًا عن التدخل البشري في المستقبل.
مواضيع ذات صلة
"غوغل" تتعاون مع "مارفيل" لتطوير شرائح جديدة لتعزيز كفاءة الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 00:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تشكيل فريق ذكاء اصطناعي جديد في Meta
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 00:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"خرائط غوغل" تعتمد الذكاء الاصطناعي لكتابة أوصاف الصور تلقائيًا
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 00:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطور الذكاء الاصطناعي لتقديم استجابات مخصصة
lebanon 24
Lebanon24
24/04/2026 00:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:25 | 2026-04-23
Lebanon24
10:02 | 2026-04-23
Lebanon24
07:10 | 2026-04-23
Lebanon24
03:36 | 2026-04-23
Lebanon24
03:01 | 2026-04-23
Lebanon24
00:22 | 2026-04-23
