سامسونغ توسّع ميزة Galaxy Connect لتدعم أجهزة ويندوز 11

أفادت تقارير تقنية حديثة أن شركة تعمل على توسيع قدرات ميزة Connect، بحيث لم تعد مقتصرة على أجهزتها فقط، بل أصبحت تدعم نطاقًا أوسع من أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الأجهزة المختلفة.



دعم أوسع

في السابق، كانت ميزات الربط السلس بين الهاتف والكمبيوتر لدى سامسونغ تعمل بشكل أساسي داخل منظومتها الخاصة، مثل أجهزةGalaxy Book . لكن التحديث الجديد يشير إلى توجه مختلف، حيث باتت ميزة Galaxy Connect تدعم أيضًا أجهزة كمبيوتر لا تحمل علامة سامسونغ، طالما تعمل بنظام ويندوز 11.



ويعكس هذا التوسع محاولة الشركة منافسة حلول مشابهة تقدمها شركات أخرى، مثل التكامل بين أجهزة أبل أو خدمات ، عبر كسر القيود التي كانت تحصر التجربة داخل نظام بيئي مغلق.





تجربة أكثر سلاسة

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تنفيذ مهام متعددة بين الهاتف والكمبيوتر بسهولة أكبر، مثل مشاركة الملفات، عرض الإشعارات، وربط التطبيقات بين الجهازين بشكل مباشر. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لتقنيات سابقة مثل Samsung Flow، التي تسمح بمزامنة الإشعارات ونقل البيانات بين الأجهزة المتصلة.



ومع التحديث الجديد، يبدو أن سامسونغ تسعى لتقديم تجربة أكثر تكاملًا دون الحاجة لامتلاك جميع الأجهزة من نفس العلامة التجارية. ويتماشى هذا التطور مع توجه عام في نظام أندرويد نحو تعزيز العمل المشترك بين الأجهزة المختلفة، حيث بدأت شركات التكنولوجيا في تقديم ميزات تتيح الانتقال السلس بين الهاتف والكمبيوتر والأجهزة اللوحية.



تحديات تقنية

رغم هذه التحسينات، واجهت ميزة Galaxy Connect بعض التحديات في وقت سابق، إذ تم ربطها بمشكلة تقنية أثرت على بعض أجهزة الكمبيوتر، ما دفع الشركات المعنية إلى سحب التطبيق مؤقتًا وإصدار نسخة أكثر استقرارًا لاحقًا. وتشير هذه الحادثة إلى أن توسيع نطاق الدعم ليشمل أجهزة أكثر قد يتطلب تحسينات إضافية لضمان الاستقرار والأمان.



منافسة أقوى

يمثل هذا التحديث خطوة مهمة لسامسونغ في سباق تقديم تجربة متكاملة بين الأجهزة، خاصة في ظل المنافسة القوية مع شركات أخرى تعمل على تعزيز الترابط بين أجهزتها.



ومن المتوقع أن تستمر الشركة في تطوير هذه الميزات خلال التحديثات ، ما قد يجعل تجربة الاستخدام أكثر مرونة وانفتاحًا على مختلف الأجهزة، بدلًا من الاعتماد على منظومة مغلقة.







