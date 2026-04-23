تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ توسّع ميزة Galaxy Connect لتدعم أجهزة ويندوز 11

Lebanon 24
23-04-2026 | 15:25
A-
A+

سامسونغ توسّع ميزة Galaxy Connect لتدعم أجهزة ويندوز 11
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت تقارير تقنية حديثة أن شركة سامسونغ تعمل على توسيع قدرات ميزة galaxy Connect، بحيث لم تعد مقتصرة على أجهزتها فقط، بل أصبحت تدعم نطاقًا أوسع من أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الأجهزة المختلفة.

دعم أوسع 
في السابق، كانت ميزات الربط السلس بين الهاتف والكمبيوتر لدى سامسونغ تعمل بشكل أساسي داخل منظومتها الخاصة، مثل أجهزةGalaxy Book . لكن التحديث الجديد يشير إلى توجه مختلف، حيث باتت ميزة Galaxy Connect تدعم أيضًا أجهزة كمبيوتر لا تحمل علامة سامسونغ، طالما تعمل بنظام ويندوز 11.

ويعكس هذا التوسع محاولة الشركة منافسة حلول مشابهة تقدمها شركات أخرى، مثل التكامل بين أجهزة أبل أو خدمات مايكروسوفت، عبر كسر القيود التي كانت تحصر التجربة داخل نظام بيئي مغلق.


تجربة أكثر سلاسة 
تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تنفيذ مهام متعددة بين الهاتف والكمبيوتر بسهولة أكبر، مثل مشاركة الملفات، عرض الإشعارات، وربط التطبيقات بين الجهازين بشكل مباشر. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لتقنيات سابقة مثل Samsung Flow، التي تسمح بمزامنة الإشعارات ونقل البيانات بين الأجهزة المتصلة.

ومع التحديث الجديد، يبدو أن سامسونغ تسعى لتقديم تجربة أكثر تكاملًا دون الحاجة لامتلاك جميع الأجهزة من نفس العلامة التجارية. ويتماشى هذا التطور مع توجه عام في نظام أندرويد نحو تعزيز العمل المشترك بين الأجهزة المختلفة، حيث بدأت شركات التكنولوجيا في تقديم ميزات تتيح الانتقال السلس بين الهاتف والكمبيوتر والأجهزة اللوحية.

تحديات تقنية 
رغم هذه التحسينات، واجهت ميزة Galaxy Connect بعض التحديات في وقت سابق، إذ تم ربطها بمشكلة تقنية أثرت على بعض أجهزة الكمبيوتر، ما دفع الشركات المعنية إلى سحب التطبيق مؤقتًا وإصدار نسخة أكثر استقرارًا لاحقًا. وتشير هذه الحادثة إلى أن توسيع نطاق الدعم ليشمل أجهزة أكثر قد يتطلب تحسينات إضافية لضمان الاستقرار والأمان.

منافسة أقوى
يمثل هذا التحديث خطوة مهمة لسامسونغ في سباق تقديم تجربة متكاملة بين الأجهزة، خاصة في ظل المنافسة القوية مع شركات أخرى تعمل على تعزيز الترابط بين أجهزتها.

ومن المتوقع أن تستمر الشركة في تطوير هذه الميزات خلال التحديثات القادمة، ما قد يجعل تجربة الاستخدام أكثر مرونة وانفتاحًا على مختلف الأجهزة، بدلًا من الاعتماد على منظومة مغلقة.


مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24