Advertisement

أوبن إيه آي تطلق تحديثًا جديدًا لتوليد الصور داخل ChatGPT

23-04-2026 | 23:00
أوبن إيه آي تطلق تحديثًا جديدًا لتوليد الصور داخل ChatGPT
أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق تحديث رئيسي لقدرات توليد الصور داخل تطبيق ChatGPT، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الصور وتعزيز الاستخدامات المهنية للتقنية.

قفزة نوعية 
والتحديث الجديد، الذي يحمل اسم ChatGPT Images 2.0، يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث بات النموذج قادرًا على التعامل مع طلبات أكثر تعقيدًا وإنتاج صور ذات جودة أعلى، خاصة فيما يتعلق بكتابة النصوص داخل الصور، وهي نقطة ضعف تقليدية في نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما يدعم النظام مجموعة واسعة من أبعاد الصور aspect ratios، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تصميم محتوى بصري متنوع، سواء للإعلانات أو العروض التقديمية أو المنشورات الرقمية.

أحد أبرز الإضافات في التحديث هو ما يُعرف بوضع التفكير thinking mode، والذي يدمج قدرات الاستدلال داخل عملية إنشاء الصور. وهذه الميزة تسمح للنظام بفهم الطلبات بشكل أعمق وتنفيذها بدقة أعلى، حتى وإن كانت معقدة أو متعددة العناصر.

لكن في المقابل، قد يؤدي هذا المستوى الإضافي من المعالجة إلى زيادة زمن إنتاج الصور مقارنة بالإصدارات السابقة.

استخدامات مهنية
تؤكد OpenAI أن التحديث الجديد لا يستهدف المستخدمين العاديين فقط، بل يركز أيضًا على جذب الشركات والمصممين، حيث يمكن استخدامه في إنتاج مواد دعائية، ملصقات، ونماذج تصميم جاهزة للاستخدام. ويأتي ذلك في ظل سعي الشركة لتعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي الإبداعي، الذي يشهد منافسة متزايدة بين كبرى شركات التقنية.

تأثير جماهيري
تشير التوقعات إلى أن هذا التحديث قد يؤدي إلى موجة جديدة من الانتشار الواسع، كما حدث مع تحديثات سابقة جذبت ملايين المستخدمين وأدت إلى تداول واسع للصور المُولدة بالذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، تؤكد OpenAI أنها لا تستطيع التنبؤ بدقة بنوع المحتوى الذي سيحقق الانتشار هذه المرة، لكنها تراهن على قدرات النموذج الجديدة لإطلاق موجة إبداعية مختلفة.

منافسة محتدمة 
يأتي هذا التطوير في وقت تتسارع فيه المنافسة بين الشركات التقنية لتقديم أفضل أدوات توليد الصور، حيث تسعى كل شركة إلى تحقيق تفوق مؤقت قبل أن تلحق بها المنافسة سريعًا. 

وبذلك، يمثل ChatGPT Images 2.0 خطوة جديدة في سباق الابتكار، مع توقعات بأن يشهد المجال تحديثات متلاحقة خلال الفترة المقبلة.
Advertisement
