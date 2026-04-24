تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

إطالة تحليق المسيّرات من دون شحن البطاريات.. هذا ما يفعله الصينيون

Lebanon 24
24-04-2026 | 01:00
A-
A+
إطالة تحليق المسيّرات من دون شحن البطاريات.. هذا ما يفعله الصينيون
إطالة تحليق المسيّرات من دون شحن البطاريات.. هذا ما يفعله الصينيون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يطور الصينيون منصَّة مخصصة لنقل كهرباء لاسلكية عبر موجات دقيقة، لتمكين المسيَّرات من التحليق دون الحاجة إلى العودة لشحن البطاريات بالطاقة.

وتوّقع باحثون في جامعة "شيآن" الصينية تطوير المنصَّة إلى مركبة أرضية، يمكنها إطلاق المسيَّرات وتشغيلها أثناء الطيران، ما يزيد مداها بشكل ملحوظ.

وأظهرت الاختبارات التي أجراها العلماء أن النظام، المثبت على مركبة أرضية، قادر على إبقاء المسيَّرات ذات الأجنحة الثابتة في الجو لأكثر من 3 ساعات، على ارتفاع يصل إلى 15 مترًا، وهو مؤشر أولي على فعالية الفكرة رغم حداثتها.

ويعتمد نظام نقل الطاقة على باعث موجات دقيقة، ينقل الكهرباء إلى مجموعة من الهوائيات المثبتة أسفل المسيَّرة، مما يعكس تعقيدًا تقنيًّا، يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الطرفين.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون في دراسة نُشرت بمجلة "علوم وتكنولوجيا الطيران"، أن الحفاظ على محاذاة دقيقة بين باعث الموجات الدقيقة والمسيَّرات، يعد تحديًا كبيرًا؛ لأنه يتطلب تزامنًا دقيقًا للغاية بين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة التحكم المتكاملة في الطيران.

وأشار العلماء إلى أن التقنية الجديدة لا تزال في مراحلها الأولية، إذ لم تستقبل المسيَّرة التجريبية سوى ما بين 3 و5% من إجمالي الطاقة المُرسلة، بينما تهدر المنظومة معظم طاقة الموجات الدقيقة؛ علاوة على أن الطاقة المُستقبلة عُرضة للتقلبات بسبب الرياح وأخطاء تحديد الموقع.(إرم نيوز)


تكنولوجيا الطيران

إجمالي الطاقة

الصينية

طاريا

العلم

جمالي

الصين

جامع

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-23
Lebanon24
15:25 | 2026-04-23
Lebanon24
12:22 | 2026-04-23
Lebanon24
10:02 | 2026-04-23
Lebanon24
07:10 | 2026-04-23
Lebanon24
03:36 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24