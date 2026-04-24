إطالة تحليق المسيّرات من دون شحن البطاريات.. هذا ما يفعله الصينيون

يطور الصينيون منصَّة مخصصة لنقل كهرباء لاسلكية عبر موجات دقيقة، لتمكين المسيَّرات من التحليق دون الحاجة إلى العودة لشحن البطاريات بالطاقة.



وتوّقع باحثون في جامعة "شيآن" تطوير المنصَّة إلى مركبة أرضية، يمكنها إطلاق المسيَّرات وتشغيلها أثناء الطيران، ما يزيد مداها بشكل ملحوظ.



وأظهرت الاختبارات التي أجراها العلماء أن النظام، المثبت على مركبة أرضية، قادر على إبقاء المسيَّرات ذات الأجنحة الثابتة في الجو لأكثر من 3 ساعات، على ارتفاع يصل إلى 15 مترًا، وهو مؤشر أولي على فعالية الفكرة رغم حداثتها.



ويعتمد نظام نقل الطاقة على باعث موجات دقيقة، ينقل الكهرباء إلى مجموعة من الهوائيات المثبتة أسفل المسيَّرة، مما يعكس تعقيدًا تقنيًّا، يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الطرفين.



ومع ذلك، لاحظ الباحثون في دراسة نُشرت بمجلة "علوم وتكنولوجيا الطيران"، أن الحفاظ على محاذاة دقيقة بين باعث الموجات الدقيقة والمسيَّرات، يعد تحديًا كبيرًا؛ لأنه يتطلب تزامنًا دقيقًا للغاية بين نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة التحكم المتكاملة في الطيران.



وأشار العلماء إلى أن التقنية الجديدة لا تزال في مراحلها الأولية، إذ لم تستقبل المسيَّرة التجريبية سوى ما بين 3 و5% من المُرسلة، بينما تهدر المنظومة معظم طاقة الموجات الدقيقة؛ علاوة على أن الطاقة المُستقبلة عُرضة للتقلبات بسبب الرياح وأخطاء تحديد الموقع.(إرم نيوز)







