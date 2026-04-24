تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مدعوما بالذكاء الاصطناعي.. شركة Gigabyte تُطلق حاسبها الجديد

24-04-2026 | 04:00
A-
A+
مدعوما بالذكاء الاصطناعي.. شركة Gigabyte تُطلق حاسبها الجديد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة Gigabyte حاسبها الجديد Gaming A18 Pro الذي صمم ليكون من أفضل الحواسب المحمولة المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

وأوضحت الشركة أن الحاسب يجمع بين التصميم المميز والأداء العالي، إذ جهّز بهيكل نحيف نسبيا مقارنة بالحواسب من نفس الفئة، وحصل على تقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين معالجة البيانات ودقة الصور أثناء تشغيل الألعاب.

,زوّد الجهاز بمعالج Intel Core 7 240H مع معالج رسوميات مدمج، ومعالج رسوميات منفصل من Nvidia GeForce RTX 5080، للتعامل مع برمجيات الذكاء الاصطناعي.

ويقوم نظام Windoforce Infinity EX المزود بمروحتين وتقنية 3D VortX بتوزيع تدفق الهواء في الحاسب لمنع ارتفاع حرارته أثناء الاستخدام المكثف، كما تقوم برمجيات الحاسب على تفعيل الوضع الصامت للأحمال الخفيفة، كما تعمل منطقة Icy Touch أسفل لوحة مفاتيح WASD على تقليل الحرارة، ما يوفر للجهاز أداء مستقرا طوال فترة الاستخدام.

وحصل الحاسب أيضا على شاشة بمقاس 18 بوصة، بدقة عرض 2.5K، وتردد يصل إلى 165 هيرتز، وزمن استجابة 3 مللي ثانية، وتغطية 100% من طيف الألوان DCI-P3، ودعمت بتقنية Dolby Atmos، كما صممت لتفتح بزاوية 180 درجة.

ويأتي الجهاز مزودا بمساعد الذكاء الاصطناعي GiMATE، الذي يتيح إدارة أوضاع الأداء والطاقة والإضاءة عبر الأوامر الصوتية، مع إمكانية التبديل السريع عبر MUX Switch للوصول إلى أقصى أداء. (روسيا اليوم)

Advertisement
الذكاء الاصطناعي

الأوامر الصوتية

روسيا اليوم

روسيا

سوميا

كاني

دارت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24