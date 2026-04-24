مدعوما بالذكاء الاصطناعي.. شركة Gigabyte تُطلق حاسبها الجديد

أطلقت شركة Gigabyte حاسبها الجديد Gaming A18 Pro الذي صمم ليكون من أفضل الحواسب المحمولة المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.



وأوضحت الشركة أن الحاسب يجمع بين التصميم المميز والأداء العالي، إذ جهّز بهيكل نحيف نسبيا مقارنة بالحواسب من نفس الفئة، وحصل على تقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين معالجة البيانات ودقة الصور أثناء تشغيل الألعاب.



,زوّد الجهاز بمعالج Intel Core 7 240H مع معالج رسوميات مدمج، ومعالج رسوميات منفصل من Nvidia GeForce RTX 5080، للتعامل مع برمجيات .



ويقوم نظام Windoforce Infinity EX المزود بمروحتين وتقنية 3D VortX بتوزيع تدفق الهواء في الحاسب لمنع ارتفاع حرارته أثناء الاستخدام المكثف، كما تقوم برمجيات الحاسب على تفعيل الوضع الصامت للأحمال الخفيفة، كما تعمل منطقة Icy Touch أسفل لوحة مفاتيح WASD على تقليل الحرارة، ما يوفر للجهاز أداء مستقرا طوال فترة الاستخدام.



وحصل الحاسب أيضا على شاشة بمقاس 18 بوصة، بدقة عرض 2.5K، وتردد يصل إلى 165 هيرتز، وزمن استجابة 3 مللي ثانية، وتغطية 100% من طيف الألوان DCI-P3، ودعمت بتقنية Dolby Atmos، كما صممت لتفتح بزاوية 180 درجة.



ويأتي الجهاز مزودا بمساعد الذكاء الاصطناعي GiMATE، الذي يتيح إدارة أوضاع الأداء والطاقة والإضاءة عبر ، مع إمكانية التبديل السريع عبر MUX Switch للوصول إلى أقصى أداء. (روسيا اليوم)





