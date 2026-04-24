تكنولوجيا وعلوم

"ديبسيك" تطلق نموذجاً جديداً بقدرات متطورة وتكلفة تشغيل منخفضة

24-04-2026 | 07:29
أعلنت شركة "ديبسيك" التكنولوجية الصينية الجمعة إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد، قالت إنّ تكلفته معقولة، ويشكل أحد أكثر النماذج كفاءة في العالم.

وكان القطاع  التكنولوجي في العالم يترقب، منذ أسابيع، هذا الإعلان الذي يشكل مؤشراً إلى طموحات الصين في هذا القطاع.

وقالت الشركة عبر منصة "ويتشات" للتواصل الاجتماعي "أطلقنا، رسمياً، النسخة التجريبية من سلسلة النماذج الجديدة ديبسيك-في 4 (DeepSeek-V4)، وهي منشورة كمصدر مفتوح".

وهذا النموذج الجديد متوافر بنسختين، هما: "ديبسيك-في4-برو" (DeepSeek-V4-Pro)، و"ديبسيك-في4-فلاش" (DeepSeek-V4-Flash)، التي قالت الشركة إنّ تكلفتها أقل. 

وأشارت "ديبسيك" إلى تحسّن ملحوظ في قدرات "ديبسيك-في4-برو" مقارنة بالجيل السابق.

وأوضحت أنّ "ديبسيك-في4" يتميز بقدرة فائقة على استيعاب النصوص التي تصل إلى مليون حرف"، ما يعني أن هذا النموذج الجديد قادر على حفظ وفهم مليون حرف بدفعة واحدة.

في كانون الثاني 2025، أذهلت "ديبسيك" التي تتخذ من هانغتشو مقراً، العالم وأعادت تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي بإطلاقها روبوت محادثة قالت إنه ينافس الروبوتات الأمريكية: "جيميناي" و"تشات جي بي تي" و"كلود"، لكن بتكلفة أقل.
