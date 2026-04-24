"هواوي" تدعو الوزير شحادة للمشاركة في مؤتمرها الدولي بالصين

استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور وفداً من شركة " "، ضم المدير التنفيذي في كيفن لي، ومدير محمد شرارة، إلى جانب الحلول جيف لي ونائب رئيس قطاع المؤسسات جاسبر غو.



وخلال الاجتماع، قدم الوفد دعوة رسمية للوزير شحادة للمشاركة في تنظمه "هواوي" في ، وللمساهمة في توزيع جوائز مسابقتها العالمية التي يشارك فيها فريق لبناني منافس.



وفي سياق متصل، التقى الوزير شحادة مؤسس ومدير شركة "DRAPP" هادي بساط، والمديرة التجارية ياغي، حيث جرى استعراض تطبيق "DRAPP" المتخصص في الطب عن بُعد. وبحث اللقاء سبل دمج التطبيق في مسار التحول الرقمي للقطاع الصحي، لا سيما في المستشفيات والصيدليات، بهدف تسهيل الوصول للخدمات الطبية. وتقرر متابعة الملف بالتنسيق مع والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية اللازمة.

Advertisement