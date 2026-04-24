تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
متفرقات
"هواوي" تدعو الوزير شحادة للمشاركة في مؤتمرها الدولي بالصين
Lebanon 24
24-04-2026
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور
كمال شحادة
وفداً من شركة "
هواوي
"، ضم المدير التنفيذي في
لبنان
كيفن لي، ومدير
الشؤون الحكومية
محمد شرارة، إلى جانب
نائب رئيس
الحلول جيف لي ونائب رئيس قطاع المؤسسات جاسبر غو.
وخلال الاجتماع، قدم الوفد دعوة رسمية للوزير شحادة للمشاركة في
مؤتمر دولي
تنظمه "هواوي" في
الصين
، وللمساهمة في توزيع جوائز مسابقتها العالمية التي يشارك فيها فريق لبناني منافس.
وفي سياق متصل، التقى الوزير شحادة مؤسس ومدير شركة "DRAPP" هادي بساط، والمديرة التجارية
شيرين
ياغي، حيث جرى استعراض تطبيق "DRAPP" المتخصص في الطب عن بُعد. وبحث اللقاء سبل دمج التطبيق في مسار التحول الرقمي للقطاع الصحي، لا سيما في المستشفيات والصيدليات، بهدف تسهيل الوصول للخدمات الطبية. وتقرر متابعة الملف بالتنسيق مع
وزارة الصحة
والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية اللازمة.
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
الشؤون الحكومية
وزارة الصحة
وزير الدولة
مؤتمر دولي
نائب رئيس
محمد ش
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24