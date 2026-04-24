متفرقات

تفوّق على البشر.. روبوت "خارق" يهزم أبطال كرة الطاولة!

Lebanon 24
24-04-2026 | 14:00
حقق روبوت رياضي إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الذكاء الاصطناعي بعد تمكنه من التغلب على نخبة من محترفي كرة الطاولة، في تجربة أثبتت قدرة الآلة على مجاراة رد الفعل البشري السريع ودقة المناورة في الرياضات المعقدة.

وأظهر الروبوت قدرات استثنائية في تحليل مسار الكرة وسرعة دورانها خلال أجزاء من الثانية، معتمداً على نظام رؤية حاسوبية فائق الدقة وخوارزميات تعلم عميق مكنته من التنبؤ بحركات الخصوم. وبخلاف البشر، تميز أداء الروبوت بالثبات المطلق، حيث لم يتأثر بعوامل التعب أو الضغط الذهني، مما منحه تفوقاً تقنياً في النقاط الطويلة والمكثفة.

واعتبر المطورون أن هذا النجاح لا يهدف إلى استبدال اللاعبين، بل إلى خلق شريك تدريب مثالي يمكنه محاكاة أصعب أساليب اللعب في العالم. ويفتح هذا الإنجاز الباب أمام تطوير جيل جديد من الروبوتات القادرة على العمل في بيئات تتطلب تنسيقاً حركياً فائقاً، مما يعزز من تداخل التكنولوجيا في المجالات الحركية والرياضية التنافسية.
Advertisement
روبوت يهزم البشر في ماراثون بكين
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
