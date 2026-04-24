بكبسة زر واحدة.. هكذا يقع آلاف المستخدمين ضحية "الخدعة" الجديدة

تنتشر تحذيرات تقنية من حملة احتيالية تعتمد "تحديثات مزيفة" لزرع برمجيات خبيثة تهدف لسرقة البيانات الحساسة وكلمات المرور.



تعتمد الخدعة على نوافذ منبثقة تحاكي الرسائل الرسمية لشركات التكنولوجيا، وتدعي وجود "تحديث ضروري" للمتصفح أو النظام؛ وبمجرد النقر، يتم تحميل ملفات تمنح وصولاً كاملاً للجهاز.



وينصح الخبراء بتجاهل أي طلبات تحديث خارج المتاجر الرسمية أو إعدادات النظام المباشرة، مع ضرورة استخدام برامج حماية محدثة لصد هذه المحاولات.

