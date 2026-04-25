تكنولوجيا وعلوم

في شهر واحد.. أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تسرح 47 ألف موظف!

25-04-2026 | 04:00
في شهر واحد.. أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تسرح 47 ألف موظف!
في شهر واحد.. أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تسرح 47 ألف موظف! photos 0
بالتزامن مع توسع غير مسبوق في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تسجل شركات التكنولوجيا الكبرى موجة متسارعة من تقليص الوظائف.

فقد أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس، تسريح ما يقارب 10% من قوتها العاملة البالغة نحو 79,000 موظف، أي ما يعادل 8,000 وظيفة، على أن تدخل قرارات الفصل حيز التنفيذ في 20 أيار 2026. 

وجاء الإعلان عبر مذكرة داخلية وقعتها جانيل غيل، كبيرة مسؤولي الموارد البشرية، أشارت فيها إلى أن الهدف هو "تشغيل الشركة بكفاءة أعلى وتمويل استثمارات أخرى". 

غير أن الرقم الحقيقي لحجم الخسائر الوظيفية أكبر مما يبدو؛ إذ قررت الشركة في الوقت ذاته إغلاق نحو 6,000 وظيفة شاغرة كانت تنوي شغلها، ليصل الأثر الفعلي على سوق العمل إلى ما يقارب 14,000 فرصة عمل مفقودة، وفقاً لـ "India Today".

وفي مطلع العام، أعلن مارك زوكربيرغ أن 2026 "سيكون العام الذي يبدأ فيه الذكاء الاصطناعي بتغيير طريقة عملنا بشكل جذري"، مضيفاً أن "مشاريع كانت تستلزم فرقاً كبيرة باتت تُنجزها موهبة واحدة"، وفقاً لـ "CNN". 

وذهبت التقارير إلى أن الشركة قد تُقدم على جولة تسريح ثانية بنحو 8,000 موظف إضافي، ما قد يرفع الإجمالي إلى 22,000.

من جهتها، أعلنت مايكروسوفت عرض تقاعد مبكر طوعي لنحو 8,750 موظفاً أميركياً، أي ما يعادل 7% من قوتها العاملة المحلية، في سابقة هي الأولى في تاريخها الممتد 51 عاماً.

ويستهدف العرض موظفين يبلغ مجموع أعمارهم وسنوات خدمتهم 70 عاماً أو أكثر، وتضخ الشركة مليارات الدولارات في مراكز البيانات لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي بما فيها مساعدها Copilot.

في المقابل، كشفت تقارير متعددة وشهادات موظفين أن شركة أوراكل أقدمت على تسريح قد يبلغ 30,000 موظف، منهم نحو 12,000 في الهند وحدها، ولم تؤكد أوراكل رسمياً الأرقام حتى الآن.
