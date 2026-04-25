تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من "ميتا".. تطبيق جديد ينافس "سناب شات"

25-04-2026 | 14:00
A-
A+
من ميتا.. تطبيق جديد ينافس سناب شات
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت "ميتا" إطلاق تطبيق جديد مستقل يحمل اسم "Instants"، لزيادة تفاعل المستخدمين، خاصةً من الفئات الشابة، عبر مشاركة الصور المؤقتة بأسلوب يشبه تطبيق سناب شات.
 
 
ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين التقاط الصور ومشاركتها فورًا مع الأصدقاء؛ إذ يفتح مباشرةً على الكاميرا، مع اعتماد فكرة المحتوى العفوي غير المُعدّل، وتختفي الصور بعد عرضها مرة واحدة فقط.


ويركّز تطبيق "Instants" على تجربة بسيطة، ويقدّم أدوات تحرير محدودة، مع تشجيع المستخدمين على نشر الصور كما هي دون فلاتر أو تعديلات، في توجه يعكس رغبة الشركة في تعزيز التفاعل التلقائي بدلًا من المحتوى المُعدّل التقليدي. وتتيح "ميتا" التطبيق للتحميل عبر أجهزة أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي في بعض الدول.


ويُعد التطبيق امتداداً لميزة سابقة داخل إنستاجرام عُرفت باسم "Shots"، وقد أتاحت إرسال صور تُعرض مرة واحدة فقط قبل أن تختفي. وقد جمع هذا المفهوم بين خصائص من "سناب شات" وتطبيق BeReal، مع التركيز على التفاعل اللحظي.


وبدأت "ميتا" تطوير تطبيق "Instants" خلال الأشهر الماضية، بعد رصد إشارات إليه داخل الشيفرة البرمجية لإنستاجرام في فبراير الماضي. وفي ذلك الوقت، أكدت "ميتا" أنها تختبر الفكرة دون خطط واضحة للإطلاق، قبل أن تظهر الآن كتطبيق مستقل.


وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشهد فيه معدلات نمو "سناب شات" تباطؤًا، بل تراجعًا في بعض المناطق، مما قد يمنح "ميتا" فرصة للضغط على إحدى المنصات المنافسة.


وتعود جذور المنافسة بين الشركتين إلى عام 2013، حين عرض مارك زوكربيرج الاستحواذ على "سناب شات" مقابل 3 مليارات دولار، وهو العرض الذي رفضه آنذاك الرئيس التنفيذي الحالي إيفان شبيجل. ومنذ ذلك الحين، واصلت "ميتا" تطوير مزايا تحاكي التطبيق، أبرزها ميزة "القصص Stories" التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في إنستاجرام وفيسبوك وواتساب، وأثّرت في مسار نمو "سناب شات".


ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست أول محاولة من "ميتا" لمنافسة سناب شات في مساحة المشاركة المؤقتة؛ فقد أطلقت الشركة في عام 2013 تطبيق "Poke" كنسخة مباشرة تحاكي فكرة الصور المؤقتة، لكنه لم يحقق نجاحًا، وأُغلق بعد 17 شهرًا فقط. وفي 2014، جرّبت تطبيق "Slingshot" الذي لم يصمد سوى 6 أشهر، قبل أن يتوقف أيضاً.


وباستثناء ميزة "القصص Stories"، التي تحوّلت إلى عنصر أساسي في منصات "ميتا"، لم تنجح محاولاتها الأخرى في تحقيق تأثير ملموس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تُطلق برنامجاً ينافس "تيك توك".. ما هو؟
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سناب شات تُسرّح 16% من موظفيها حول العالم
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تؤجل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "أفوكادو"
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بميزات مدفوعة.. "ميتا" تختبر اشتراك "واتساب بلس" داخل التطبيق
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:06:37 Lebanon 24 Lebanon 24

متجر جوجل بلاي

مارك زوكربيرج

فيسبوك

واتساب

التركي

إيفان

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-25
Lebanon24
16:00 | 2026-04-25
Lebanon24
10:00 | 2026-04-25
Lebanon24
06:57 | 2026-04-25
Lebanon24
04:00 | 2026-04-25
Lebanon24
01:00 | 2026-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24