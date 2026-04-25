تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

في دولة بارزة.. توجه لـ"حظر" وسائل التواصل على الأطفال

Lebanon 24
25-04-2026 | 16:00
A-
A+
في دولة بارزة.. توجه لـحظر وسائل التواصل على الأطفال
في دولة بارزة.. توجه لـحظر وسائل التواصل على الأطفال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقرّ البرلمان التركي مشروع قانونٍ جديدٍ يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاماً.
 
 
وينصّ التشريع على إلزام الشركات المالكة لمنصات التواصل بتطبيق آليات للتحقق من أعمار المستخدمين، بالإضافة إلى توفير أدوات رقابة أبوية، وتسريع الاستجابة للمحتوى الضار الذي يُنشر عبر هذه المنصات.


ووفقًا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، فقد جاء إقرار القانون، عقب حادثتي إطلاق نار داخل مدارس في تركيا أسفرتا عن سقوط ضحايا، وبعد أن أوقفت الشرطة المحلية 162 شخصًا بتهم تتعلق بنشر مقاطع مصورة للحادثتين على الإنترنت.


ويمنح القانون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهلة قدرها 15 يومًا للمصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ، وذلك بعد تصريحات سابقة وصف فيها منصات التواصل الاجتماعي بأنها "مستنقعات" خلال خطاب تلفزيوني.


ولا يقتصر نطاق القانون على منصات التواصل فقط، بل يشمل أيضًا شركات الألعاب عبر الإنترنت، إذ يفرض عليها تطبيق قيود مماثلة على المستخدمين القُصّر، مع إمكانية فرض عقوبات تشمل خفض سرعة الإنترنت أو غرامات مالية في حال عدم الالتزام.


وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر متكرر بين تركيا والمنصات الرقمية، فقد حجبت السلطات التركية منصة إنستاجرام عام 2024 على خلفية خلافات سياسية، ثم رفعت الحظر بعد نحو أسبوع، كما حظرت سابقًا لعبة روبلوكس إثر تقارير عن محتوى وُصف بأنه غير مناسب للأطفال.


وسبق أن فرضت تركيا قيودًا مؤقتة على منصة إكس في عدة مناسبات، كان آخرها عقب زلزال عام 2023، دون توضيح رسمي كامل للأسباب.


يذكر أن هناك اتجاهاً عالمياً لتقييد وصول القُصّر إلى المنصات الرقمية، إذ بدأت عدة دول حول العالم تطبيق تشريعات مماثلة بعد أستراليا التي كانت أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً العام الماضي. (aitnews)
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24