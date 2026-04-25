موجة “الريترو” تعود بقوة إلى عالم التكنولوجيا في 2026

تشهد صناعة التكنولوجيا في عام 2026 تصاعداً لافتاً في الإقبال على الأجهزة الكلاسيكية أو ما يُعرف باتجاه “الريترو”، مع عودة ملحوظة لاستخدام أدوات وتقنيات كانت شائعة في العقود الماضية، خصوصاً بين فئة الشباب.

ويأتي هذا التوجه ضمن موجة أوسع من “الحنين الرقمي”، حيث يسعى المستخدمون إلى تجربة تقنية أكثر بساطة وهدوءاً، بعيداً عن الإشعارات المستمرة والتعقيدات التي تميز الأجهزة الحديثة.

وبحسب تقارير متخصصة، فإن الجيل الشاب بات يقود هذا التحول، إذ لم يعد الحنين إلى الماضي مرتبطاً حصراً بالأجيال التي عاصرته، بل أصبح خياراً عملياً يعكس نمط حياة أكثر تركيزاً وأقل تشتيتاً.

وتبرز ضمن هذا الاتجاه عودة قوية لأجهزة مثل مشغلات الموسيقى القديمة كأشرطة الكاسيت وأسطوانات الفينيل، إلى جانب ازدياد الطلب على الكاميرات الفورية التي توفر صوراً مطبوعة مباشرة بعد التقاطها.

كما شهدت الأسواق عودة لافتة لبعض الأجهزة البسيطة مثل السماعات السلكية والهواتف ذات التصميم الكلاسيكي أو القابلة للطي، مدفوعة بالرغبة في الاعتماد على أدوات أكثر بساطة واعتمادية.

وفي الوقت نفسه، تعمل شركات التكنولوجيا على دمج الطابع الكلاسيكي مع التقنيات الحديثة، من خلال تحديث تصميمات قديمة بإضافات مثل الاتصال اللاسلكي والبطاريات القابلة للشحن والتكامل مع التطبيقات الذكية، ما يعزز هذه المنتجات لدى شريحة واسعة من المستخدمين.

ويرى خبراء أن هذا الاتجاه لا يعكس مجرد حنين إلى الماضي، بل يرتبط أيضاً بمحاولة تقليل الاعتماد على الأجهزة المعقدة التي تتطلب تحديثات مستمرة وتسبب تشتيتاً رقمياً.

ومع استمرار هذا التحول، يبدو أن الأجهزة الكلاسيكية مرشحة لتتحول من موضة مؤقتة إلى جزء مستقر من سوق التكنولوجيا الحديثة، في ظل بحث المستهلكين عن توازن بين البساطة والوظائف المتقدمة.