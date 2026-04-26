هجوم جديد يهدد 100 مليون جهاز ماك

حذّرت تقارير أمنية من حملة اختراق جديدة تستهدف مستخدمي أجهزة ماك، بعد أن تمكن مهاجمون من استغلال تطبيقات موثوقة وموقّعة رسميًا لتمرير برمجيات خبيثة.



ويضع الهجوم الملايين من المستخدمين في دائرة الخطر رغم أنظمة الحماية المتقدمة.

وكشفت تقارير أمنية حديثة عن ثغرة خطيرة تهدد أكثر من 100 مليون مستخدم لأجهزة ماك، بعد أن تمكن قراصنة من استغلال تطبيقات موثوقة تم التحقق منها رسميًا من أجل تمرير برمجيات خبيثة دون لفت إنتباه أنظمة الحماية.



ويُعد هذا الهجوم من أخطر الأساليب الجديدة التي تستهدف نظام macOS خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا للتقارير، يعتمد الهجوم على أسلوب معقد يتم فيه اختراق حسابات المطورين وسرقة مفاتيح التوقيع الرقمية الخاصة بهم.



وبمجرد حصول المهاجمين على هذه المفاتيح، يمكنهم إعادة تغليف البرمجيات الخبيثة داخل تطبيقات تبدو رسمية وموثوقة.

وبهذا، يتم خداع نظام الحماية الخاص بشركة أبل Gatekeeper، حيث تمر التطبيقات الضارة وكأنها آمنة ومعتمدة من المطورين الأصليين، مما يمنحها القدرة على الوصول إلى أجهزة المستخدمين دون إثارة الشبهات. (إرم نيوز)