احذروا "العدو الخفي".. ثغرات بسيطة في شبكة المنزل قد تفتح الباب للقراصنة

تعد شبكة "واي فاي" الركيزة الأساسية للمنازل الذكية، إلا أنها قد تتحول إلى "عدو خفي" يهدد الخصوصية والأمان نتيجة الثغرات التي تتيح للمخترقين الوصول إلى الأجهزة المتصلة.



وأوضح خبراء التقنية أن الاعتماد الكلي على الشبكة في تشغيل الكاميرات، والأقفال الذكية، والمساعدات الصوتية، يجعل المنزل عرضة لهجمات سيبرانية قد تؤدي إلى تسريب بيانات شخصية أو التجسس على القاطنين.

وتكمن المخاطر في استخدام كلمات مرور ضعيفة أو إهمال تحديث البرمجيات، مما يحول وسائل الرفاهية إلى أدوات اختراق سهلة، وهو ما يتطلب تعزيز حماية الشبكة وفصل أجهزة المنزل الذكي عن الأجهزة الشخصية لتقليل احتمالات التهديد.



