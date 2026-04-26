ثورة "GPT-5.5".. قفزة OpenAI الكبرى نحو الذكاء الفائق

تستعد شركة "OpenAI" لإطلاق نموذجها الجديد "GPT-5.5"، في خطوة وُصفت بأنها قفزة كبرى نحو تحقيق الفائق، حيث من المتوقع أن يغير هذا النموذج قواعد اللعبة في قطاع التكنولوجيا بفضل قدراته المتقدمة وغير المسبوقة.



ويركز التطوير الجديد على تعزيز قدرات التحليل والمنطق ومعالجة البيانات المعقدة بشكل يكرس تفوق الشركة في هذا المجال. ويهدف "GPT-5.5" إلى تجاوز الثغرات السابقة في النماذج السابقة، مع تقديم استجابات أكثر دقة وذكاءً تقترب من مستوى التفكير ، ما يفتح آفاقاً جديدة في مجالات البحث العلمي، والبرمجيات، والتفاعل الرقمي اليومي.



