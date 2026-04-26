لإطالة عمر "اللابتوب".. إليكم حيل تحميه من الأعطال وتوفر أموالكم

تُشكّل صيانة أجهزة الحاسوب المحمولة "اللابتوب" تحدياً يومياً للمستخدمين الراغبين في إطالة أمد أجهزتهم وتجنب كلفة الاستبدال الباهظة، وهو ما لخصه تقرير تقني استعرض مجموعة من العادات الذكية لتحسين الأداء وحماية المكونات الداخلية.



وتتصدر نصائح الخبراء ضرورة الحفاظ على تبريد الجهاز، عبر تجنب وضعه على الأسطح الناعية كالأرائك أو الأسرة التي تسد منافذ التهوية وتتسبب في ارتفاع مدمّر لدرجة الحرارة. وفيما يخص البطارية، يبرز "القانون الذهبي" الذي ينصح بإبقاء مستوى الشحن بين 20% و80%، حيث إن الشحن الكامل المستمر يسرّع من تآكل خلايا الليثيوم ويقلل عمرها الافتراضي.



كما يشدد التقرير على أهمية "إعادة التشغيل" المنتظمة، لمرة واحدة أسبوعياً على الأقل، لتفريغ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وإنهاء العمليات العالقة، بالتوازي مع الالتزام بتحديثات نظام التشغيل التي تعالج الثغرات الأمنية وتحسّن استهلاك الطاقة، مما يضمن استمرارية الجهاز بكفاءة عالية لسنوات إضافية.





