تكنولوجيا وعلوم

10 عادات ذكية تساعد على إطالة عمر اللابتوب وتحسين أدائه.. اتبعها!

Lebanon 24
27-04-2026 | 02:20
في ظل اعتماد اللابتوب كأداة أساسية لكل تفاصيل الحياة الرقمية، من العمل إلى الترفيه، ما زال كثيرون يتعاملون معه بإهمال يسرّع من تراجع أدائه وعمره الافتراضي.

لكن بين الأعطال المفاجئة وكلفة الاستبدال المرتفعة، يمكن لعادات بسيطة يومية أن تُحدث فارقًا كبيرًا في الحفاظ على الجهاز لسنوات أطول.

إعادة تشغيل أسبوعية لتحسين الأداء

ترك الجهاز يعمل لفترات طويلة دون إيقاف يؤدي إلى تراكم العمليات في الخلفية واستهلاك الذاكرة تدريجيًا. لذلك، يُنصح بإعادة تشغيله مرة أسبوعيًا لتنظيف الذاكرة (RAM) وتحسين الأداء، وهي خطوة يؤكد عليها حتى خبراء "مايكروسوفت".

شحن البطارية بذكاء

بطاريات الليثيوم-أيون تتأثر بالشحن الكامل أو التفريغ التام. الأفضل الحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80% لتقليل الضغط الكيميائي وإطالة عمر البطارية.

سطح استخدام مناسب

وضع اللابتوب على أسطح ناعمة مثل السرير أو الأقمشة يعيق التهوية ويؤدي إلى احتباس الحرارة، ما ينعكس سلبًا على الأداء. الأفضل استخدام سطح صلب أو قاعدة تبريد مخصصة.

التحديثات ليست خيارًا ثانويًا

تحديثات النظام لا تقتصر على تحسينات شكلية، بل تلعب دورًا أساسيًا في سد الثغرات الأمنية وتحسين الأداء، لذا يُفضل تفعيل التحديث التلقائي بشكل دائم.

حماية رقمية ضرورية

مع تطور الهجمات الإلكترونية، لم تعد الفيروسات التقليدية الخطر الوحيد، بل ظهرت تهديدات أكثر تعقيدًا. استخدام برنامج حماية موثوق يقلل من احتمالات الاختراق ويحافظ على سلامة البيانات.

تنظيف دوري للجهاز

تراكم الغبار داخل فتحات التهوية يؤدي إلى ارتفاع الحرارة وتراجع الأداء. تنظيف الجهاز بشكل دوري باستخدام هواء مضغوط يساعد في الحفاظ على كفاءته.

تجنب درجات الحرارة القاسية

التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة يؤثر مباشرة على مكونات الجهاز، خصوصًا البطارية، لذلك يُفضل تشغيله في بيئة معتدلة.

إدارة التخزين بحكمة

امتلاء وحدة التخزين، خصوصًا SSD، يؤدي إلى بطء ملحوظ في الأداء. ترك 15 إلى 20% من المساحة فارغة يساعد في تحسين سرعة الجهاز.

عند التوقف الطويل عن الاستخدام

إذا لم يُستخدم اللابتوب لفترة طويلة، يُنصح بترك البطارية مشحونة بنسبة تقارب 50% لتفادي تلفها.

تنظيف المنافذ أيضًا مهم

منافذ الشحن وUSB تتجمع فيها الأتربة بسهولة، ما قد يسبب مشاكل في الاتصال أو الشحن، لذا تحتاج إلى تنظيف لطيف ومنتظم.

في المحصلة، الحفاظ على اللابتوب لا يتطلب خبرة تقنية معقدة، بل وعيًا يوميًا بسيطًا. هذه الخطوات الصغيرة كفيلة بتحويل الجهاز من استهلاك قصير الأمد إلى استثمار يدوم لسنوات.
مواضيع ذات صلة
خطوات ذكية تطيل عمر بطارية سماعات AirPods.. اتبعها!
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بدائل طبيعية للميلاتونين تساعد على تحسين النوم
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروبات تساعد مرضى الربو على تحسين التنفس
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الكويتية: ضبط 10 عناصر يتبعون لمنظمة حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 12:01:43 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:19 | 2026-04-27
Lebanon24
23:24 | 2026-04-26
Lebanon24
23:00 | 2026-04-26
Lebanon24
13:17 | 2026-04-26
Lebanon24
10:23 | 2026-04-26
Lebanon24
07:49 | 2026-04-26
