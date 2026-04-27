تكنولوجيا وعلوم

Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية

27-04-2026 | 07:41
Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية
أعلنت Honor عن حاسبها الجديد الذي سينافس أفضل الحواسب اللوحية الحديثة من حيث المواصفات والأداء. 
 
وحصل الجهاز على هيكل أنيق بأبعاد (273.4/178.8/4.8) ملم، وزنه 450 غ، ودعم بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت من نوع OLED بمقاس 12.3 بوصة، دقة عرضها (1920/3000) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، سطوعها يصل على 3000 nits، ودعمت بتقنية HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 9 ميغابيكسل.

دعمته Honor بـ 8 مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 27 واط، وتوفر هذه البطارية ميزة الشحن العكسي للأجهزة الذكية الأخرى باستطاعة 27 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
ستعود للمُنافسة.. TCL تعود لعالم الحواسب اللوحية
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الأجهزة اللوحية خيار عملي للمهام الخفيفة.. والحواسيب للمحترفين
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المشي حافياً.. أفضل ما يمكنك فعله لقدميك
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الاتفاق النووي الجديد مع إيران سيكون أفضل من اتفاق 2015
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:23:58 Lebanon 24 Lebanon 24

