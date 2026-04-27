بين ميتا وغوغل.. حرب النظارات الذكية تشتعل لخلافة الهواتف

تشهد سوق التقنيات القابلة للارتداء منافسة محتدمة بين عملاقي التكنولوجيا " " و"ميتا"، مع دخول "حرب النظارات الذكية" مرحلة جديدة من الصراع للسيطرة على هذا القطاع المستقبلي.



وتسعى شركة "ميتا" لتعزيز ريادتها عبر تطوير نظارات تجمع بين الأناقة والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من نجاحات سابقة في هذا المجال، بينما تهدف "غوغل" إلى العودة بقوة من خلال دمج تقنيات الواقع المعزز (AR) المتقدمة مع محرك بحثها وخدماتها الذكية.

وتركز الشركات في سباقها الحالي على تحويل النظارات من مجرد أداة تكميلية إلى جهاز مستقل قادر على استبدال الهواتف الذكية في تنفيذ المهام اليومية، مع التركيز على تحسين التصميم ليكون أخف وزناً وأكثر شبهاً بالنظارات التقليدية.