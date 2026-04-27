آيفون لا يستجيب بعد نفاد شحنه؟ إليك الحل بـخطوات بسيطة

متفرقات
آيفون لا يستجيب بعد نفاد شحنه؟ إليك الحل بـ"خطوات بسيطة"
Lebanon 24
27-04-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف خبراء تقنيون عن مجموعة من الخطوات العملية لحل مشكلة توقف أجهزة "آيفون" عن العمل بعد نفاد البطارية تماماً، وهي الحالة التي قد تمنع الجهاز من الاستجابة لعملية الشحن التقليدية.
وتبدأ أولى خطوات الحل بالتأكد من سلامة كابل الشحن والمحول واستخدام الملحقات الأصلية، مع ضرورة ترك الجهاز متصلاً بالشاحن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة دون محاولة تشغيله.
وفي حال استمر عدم الاستجابة، يُنصح باللجوء إلى "فرض إعادة التشغيل" (Force Restart) عبر الضغط السريع على زر رفع الصوت ثم خفضه، يليه الضغط المطول على زر التشغيل حتى ظهور شعار "أبل".
كما تبرز أهمية تنظيف منفذ الشحن بعناية من الأتربة، أو توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر لمحاولة التعرف عليه عبر نظام "آيتونز"، حيث تُسهم هذه الإجراءات في حل أغلب المشاكل البرمجية المرتبطة بنفاد الطاقة.
مواضيع ذات صلة
بعد الأربعين… خطوات بسيطة لقلب صحي
Lebanon 24
بعد الأربعين… خطوات بسيطة لقلب صحي
28/04/2026 02:36:53
28/04/2026 02:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سي إن إن: تقارير استخباراتية أميركية تفيد بأن الصين تجهز لإرسال شحنة أسلحة إلى إيران
Lebanon 24
سي إن إن: تقارير استخباراتية أميركية تفيد بأن الصين تجهز لإرسال شحنة أسلحة إلى إيران
28/04/2026 02:36:53
28/04/2026 02:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات بسيطة لتكوني عروسة جذابة وأنيقة
Lebanon 24
خطوات بسيطة لتكوني عروسة جذابة وأنيقة
28/04/2026 02:36:53
28/04/2026 02:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات بسيطة للعناية الذكية بالبشرة
Lebanon 24
خطوات بسيطة للعناية الذكية بالبشرة
28/04/2026 02:36:53
28/04/2026 02:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ثورة في عالم التسوق.. كيف يغير الذكاء الاصطناعي وجه "السوبر ماركت"؟
Lebanon 24
ثورة في عالم التسوق.. كيف يغير الذكاء الاصطناعي وجه "السوبر ماركت"؟
16:00 | 2026-04-27
27/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "ميتا" و"غوغل".. حرب النظارات الذكية تشتعل لخلافة الهواتف
Lebanon 24
بين "ميتا" و"غوغل".. حرب النظارات الذكية تشتعل لخلافة الهواتف
09:40 | 2026-04-27
27/04/2026 09:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية
Lebanon 24
Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية
07:41 | 2026-04-27
27/04/2026 07:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
10 عادات ذكية تساعد على إطالة عمر اللابتوب وتحسين أدائه.. اتبعها!
Lebanon 24
10 عادات ذكية تساعد على إطالة عمر اللابتوب وتحسين أدائه.. اتبعها!
02:20 | 2026-04-27
27/04/2026 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يحذرون من الاعتماد على نصائح "ChatGPT" المالية
Lebanon 24
خبراء يحذرون من الاعتماد على نصائح "ChatGPT" المالية
00:19 | 2026-04-27
27/04/2026 12:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان يعترض على الـ" 100 ألف دولار"لكل مودع
Lebanon 24
مصرف لبنان يعترض على الـ" 100 ألف دولار"لكل مودع
01:15 | 2026-04-27
27/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
11:30 | 2026-04-27
27/04/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
10:32 | 2026-04-27
27/04/2026 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
05:54 | 2026-04-27
27/04/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
07:00 | 2026-04-27
27/04/2026 07:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2026-04-27
ثورة في عالم التسوق.. كيف يغير الذكاء الاصطناعي وجه "السوبر ماركت"؟
09:40 | 2026-04-27
بين "ميتا" و"غوغل".. حرب النظارات الذكية تشتعل لخلافة الهواتف
07:41 | 2026-04-27
Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية
02:20 | 2026-04-27
10 عادات ذكية تساعد على إطالة عمر اللابتوب وتحسين أدائه.. اتبعها!
00:19 | 2026-04-27
خبراء يحذرون من الاعتماد على نصائح "ChatGPT" المالية
23:24 | 2026-04-26
لتبدو بشرية… أداة تضيف أخطاء إلى نصوص الذكاء الاصطناعي!
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
28/04/2026 02:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
28/04/2026 02:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
28/04/2026 02:36:53
Lebanon 24
Lebanon 24
