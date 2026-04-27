آيفون لا يستجيب بعد نفاد شحنه؟ إليك الحل بـخطوات بسيطة

كشف خبراء تقنيون عن مجموعة من الخطوات العملية لحل مشكلة توقف أجهزة "آيفون" عن العمل بعد نفاد البطارية تماماً، وهي الحالة التي قد تمنع الجهاز من الاستجابة لعملية الشحن التقليدية.



وتبدأ أولى خطوات الحل بالتأكد من سلامة كابل الشحن والمحول واستخدام الملحقات الأصلية، مع ضرورة ترك الجهاز متصلاً بالشاحن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة دون محاولة تشغيله.

وفي حال استمر عدم الاستجابة، يُنصح باللجوء إلى "فرض إعادة التشغيل" (Force Restart) عبر الضغط السريع على زر رفع الصوت ثم خفضه، يليه الضغط المطول على زر التشغيل حتى ظهور شعار "أبل".

كما تبرز أهمية تنظيف منفذ الشحن بعناية من الأتربة، أو توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر لمحاولة التعرف عليه عبر نظام "آيتونز"، حيث تُسهم هذه الإجراءات في حل أغلب المشاكل البرمجية المرتبطة بنفاد الطاقة.



