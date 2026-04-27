ثورة في عالم التسوق.. كيف يغير الذكاء الاصطناعي وجه "السوبر ماركت"؟

بدأت سلاسل "السوبر ماركت" الكبرى حول العالم في تبني تقنيات لإعادة صياغة تجربة التسوق وقواعد اللعبة في قطاع التجزئة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتلبية احتياجات المستهلكين بدقة أكبر.



وتعتمد هذه التحولات على استخدام خوارزميات متطورة لتحليل سلوك المشترين وتوقع الطلب على السلع، مما يساهم في تقليل الهدر الغذائي وتحسين إدارة المخزون.

كما دخل الذكاء الاصطناعي في عمليات تسعير المنتجات بشكل ديناميكي، وتخصيص العروض الترويجية لكل عميل بناءً على تفضيلاته السابقة، بالإضافة إلى تطوير الذاتي والعربات الذكية التي تنهي طوابير الانتظار.

ويؤكد الخبراء أن هذا التوجه لا يقتصر على تحسين الأرباح فحسب، بل يمتد لتوفير تجربة تسوق أكثر سلاسة وسرعة، مع تحويل المتاجر التقليدية إلى بيئات رقمية تفاعلية بالكامل.



