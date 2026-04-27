تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
تكنولوجيا وعلوم
"سبوتيفاي" يتحول رسميًا لتطبيق للياقة البدنية
Lebanon 24
27-04-2026
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه شركة بث الموسيقى والبودكاست السويدية "سبوتيفاي" إلى دخول عالم تطبيقات اللياقة البدنية من خلال تقديم "تجارب تمارين رياضية موجهة" ودروس عند الطلب من "بيلوتون"، فيما تسعى الشركة إلى أن تصبح تطبيقًا شاملًا متعدد الاستخدامات.
وسيتمكن مشتركو باقة "بريميوم" في خدمة "سبوتيفاي" من الوصول إلى مكتبة "بيلوتون" التي تضم أكثر من 1,400 درس في تطبيق سبوتيفاي، بينما يمكن لكل المشتركين بما في ذلك مستخدمي الخدمة المجانية تصفح قوائم تشغيل مُنسقة مُدرجة تحت فئة "اللياقة البدنية".
وقالت "سبوتيفاي" إن الدروس ستقدم باللغة
الإنجليزية
بشكل أساسي، مع وجود بعض الخيارات باللغتين
الإسبانية
والألمانية، بحسب تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في
أخبار
التكنولوجيا
.
ومثلما هو الحال مع الموسيقى والبودكاست، تتيح "سبوتيفاي" التنقل بين الأجهزة المختلفة لمحتوى اللياقة البدنية، حيث يمكن للمستخدم بدء تمرين فيديو على التلفزيون ثم التبديل إلى نسخة صوتية فقط على الهاتف أو مكبر الصوت الذكي.
ويمكن أيضًا للمستخدمين تنزيل الدروس للاستماع إليها دون اتصال بالإنترنت.
قد تبدو فئة اللياقة البدنية تحولًا مفاجئًا بالنسبة لسبوتيفاي، لكن الشركة قالت إن ما يقرب من 70% من مشتركي باقة "بريميوم" يمارسون التمارين شهريًا، وإن محتوى اللياقة والتمارين يُعد من أبرز حالات الاستخدام لميزة "قوائم التشغيل المقترحة".
كانت "سبوتيفاي" قد توسعت
منذ فترة
خارج نطاق الموسيقى، إذ تتيح أحدث خدماتها للمستخدمين شراء كتب ورقية أو إنشاء محادثات جماعية.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24