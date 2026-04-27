"سبوتيفاي" يتحول رسميًا لتطبيق للياقة البدنية

تتجه شركة بث الموسيقى والبودكاست السويدية "سبوتيفاي" إلى دخول عالم تطبيقات اللياقة البدنية من خلال تقديم "تجارب تمارين رياضية موجهة" ودروس عند الطلب من "بيلوتون"، فيما تسعى الشركة إلى أن تصبح تطبيقًا شاملًا متعدد الاستخدامات.



وسيتمكن مشتركو باقة "بريميوم" في خدمة "سبوتيفاي" من الوصول إلى مكتبة "بيلوتون" التي تضم أكثر من 1,400 درس في تطبيق سبوتيفاي، بينما يمكن لكل المشتركين بما في ذلك مستخدمي الخدمة المجانية تصفح قوائم تشغيل مُنسقة مُدرجة تحت فئة "اللياقة البدنية".

وقالت "سبوتيفاي" إن الدروس ستقدم باللغة بشكل أساسي، مع وجود بعض الخيارات باللغتين والألمانية، بحسب تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في التكنولوجيا .

ومثلما هو الحال مع الموسيقى والبودكاست، تتيح "سبوتيفاي" التنقل بين الأجهزة المختلفة لمحتوى اللياقة البدنية، حيث يمكن للمستخدم بدء تمرين فيديو على التلفزيون ثم التبديل إلى نسخة صوتية فقط على الهاتف أو مكبر الصوت الذكي.



ويمكن أيضًا للمستخدمين تنزيل الدروس للاستماع إليها دون اتصال بالإنترنت.



قد تبدو فئة اللياقة البدنية تحولًا مفاجئًا بالنسبة لسبوتيفاي، لكن الشركة قالت إن ما يقرب من 70% من مشتركي باقة "بريميوم" يمارسون التمارين شهريًا، وإن محتوى اللياقة والتمارين يُعد من أبرز حالات الاستخدام لميزة "قوائم التشغيل المقترحة".



كانت "سبوتيفاي" قد توسعت خارج نطاق الموسيقى، إذ تتيح أحدث خدماتها للمستخدمين شراء كتب ورقية أو إنشاء محادثات جماعية.