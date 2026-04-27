تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"سبوتيفاي" يتحول رسميًا لتطبيق للياقة البدنية

Lebanon 24
27-04-2026 | 23:27
A-
A+
سبوتيفاي يتحول رسميًا لتطبيق للياقة البدنية
سبوتيفاي يتحول رسميًا لتطبيق للياقة البدنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه شركة بث الموسيقى والبودكاست السويدية "سبوتيفاي" إلى دخول عالم تطبيقات اللياقة البدنية من خلال تقديم "تجارب تمارين رياضية موجهة" ودروس عند الطلب من "بيلوتون"، فيما تسعى الشركة إلى أن تصبح تطبيقًا شاملًا متعدد الاستخدامات.

وسيتمكن مشتركو باقة "بريميوم" في خدمة "سبوتيفاي" من الوصول إلى مكتبة "بيلوتون" التي تضم أكثر من 1,400 درس في تطبيق سبوتيفاي، بينما يمكن لكل المشتركين بما في ذلك مستخدمي الخدمة المجانية تصفح قوائم تشغيل مُنسقة مُدرجة تحت فئة "اللياقة البدنية".
وقالت "سبوتيفاي" إن الدروس ستقدم باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، مع وجود بعض الخيارات باللغتين الإسبانية والألمانية، بحسب تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.
ومثلما هو الحال مع الموسيقى والبودكاست، تتيح "سبوتيفاي" التنقل بين الأجهزة المختلفة لمحتوى اللياقة البدنية، حيث يمكن للمستخدم بدء تمرين فيديو على التلفزيون ثم التبديل إلى نسخة صوتية فقط على الهاتف أو مكبر الصوت الذكي.

ويمكن أيضًا للمستخدمين تنزيل الدروس للاستماع إليها دون اتصال بالإنترنت.

قد تبدو فئة اللياقة البدنية تحولًا مفاجئًا بالنسبة لسبوتيفاي، لكن الشركة قالت إن ما يقرب من 70% من مشتركي باقة "بريميوم" يمارسون التمارين شهريًا، وإن محتوى اللياقة والتمارين يُعد من أبرز حالات الاستخدام لميزة "قوائم التشغيل المقترحة".

كانت "سبوتيفاي" قد توسعت منذ فترة خارج نطاق الموسيقى، إذ تتيح أحدث خدماتها للمستخدمين شراء كتب ورقية أو إنشاء محادثات جماعية.
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-04-28
Lebanon24
16:00 | 2026-04-27
Lebanon24
14:00 | 2026-04-27
Lebanon24
09:40 | 2026-04-27
Lebanon24
07:41 | 2026-04-27
Lebanon24
02:20 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24