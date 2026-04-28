تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميتا تخطط لنقل الطاقة الشمسية من الفضاء

Lebanon 24
28-04-2026 | 04:50
A-
A+
ميتا تخطط لنقل الطاقة الشمسية من الفضاء
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وقعت شركة ميتا اتفاقية مع شركة أوفرفيو إنرجي الناشئة، بهدف استخدام ألف قمر صناعي لبث ضوء الأشعة تحت الحمراء إلى مزارع الطاقة الشمسية التي تغذي مراكز البيانات ليلاً.

وتنص الاتفاقية على تلقي ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة من مركبات الشركة الفضائية، باستخدام معيار جديد يسمى "ميغاواط فوتونات"، الذي يمثل كمية الضوء اللازمة لتوليد ميغاوات واحد من الكهرباء.

ومن المتوقع بدء إطلاق الأقمار الصناعية في عام 2030، مع هدف الوصول إلى 1000 مركبة فضائية في مدار متزامن مع الأرض، بحيث يبقى كل قمر فوق النقطة نفسها على سطح الأرض؛ ما يمكّن كل مركبة من توليد الطاقة لأكثر من 10 سنوات.

وعند اكتمال أسطول المركبات الفضائية، ستتمكن من تغطية حوالي ثلث كوكب الأرض، مع انتشار أولي يمتد من الساحل الغربي للولايات المتحدة وصولاً إلى أوروبا الغربية؛ ما يتيح تعزيز إنتاج الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية ليلاً بفضل الضوء القادم من الفضاء.

وتؤكد أوفرفيو أن هذه التقنية القائمة على شعاع الأشعة تحت الحمراء واسعة النطاق تتجاوز تحديات النقل التقليدي للطاقة إلى الأرض عبر أشعة الليزر عالية الطاقة أو الميكروويف، وتوفر مرونة أكبر في توصيل الطاقة إلى المزارع الشمسية في المواقع الأكثر حاجة لها، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما أكدت الشركة نجاح تجربة نقل الطاقة إلى الأرض من طائرة، وتخطط لإطلاق قمر صناعي إلى مدار أرضي منخفض في كانون الثاني 2028 لإجراء أول عملية نقل للطاقة من الفضاء.

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24