ليست للموسيقى فقط.. AirPods تتحول إلى "جهاز ذكي" يتحدى الضجيج

أعلنت شركة "أبل" عن مجموعة من الخصائص المبتكرة في سماعات "AirPods" التي تجعلها تتخطى الوظائف التقليدية للاستماع، حيث زودتها بميزات تعزز القدرات السمعية والإنتاجية للمستخدمين.



وتبرز خاصية "الاستماع المباشر" كإحدى أهم هذه الميزات، إذ تتيح تحويل جهاز "آيفون" إلى ميكروفون بعيد يرسل الصوت بوضوح إلى السماعة، وهو ما يساعد بشكل كبير في فهم المحادثات وسط الضجيج. كما توفر السماعات ميزة القراءة التلقائية للإشعارات والرسائل عبر المساعد الصوتي "سيري"، مما يغني عن تفقد الهاتف بشكل متكرر.

وتشمل التقنيات المدمجة أيضاً ميزة "تتبع حركة الرأس" التي تضمن تجربة صوتية محيطية، فضلاً عن نظام التتبع المتطور عبر تطبيق "تحديد الموقع" (Find My) الذي يساعد في العثور على السماعات المفقودة بدقة عالية، مما يحولها إلى أداة ذكية متكاملة في حياة المستخدم اليومية.