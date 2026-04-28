تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

OpenAI تخطط لإطلاق هاتف ذكي

Lebanon 24
28-04-2026 | 13:00
A-
A+
OpenAI تخطط لإطلاق هاتف ذكي
OpenAI تخطط لإطلاق هاتف ذكي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت تسريبات حديثة عن خطط شركة OpenAI لدخول سوق الأجهزة الاستهلاكية، عبر تطوير مجموعة من المنتجات الذكية، من بينها سماعات أذن لاسلكية وهاتف ذكي مصمم لتقديم تجربة متكاملة للذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على التطبيقات التقليدية.

وبحسب مذكرة صادرة عن المحلل مينغ تشي كو، تعتزم الشركة التعاون مع MediaTek وQualcomm لتطوير شريحة الهاتف، فيما ستتولى Luxshare مهام التصميم والتصنيع.

وأشار كو إلى أن الهاتف المرتقب سيعتمد على “وكلاء الذكاء الاصطناعي” لإنجاز المهام اليومية، بدلاً من التطبيقات، ما قد يتيح تجاوز القيود التي تفرضها أنظمة التشغيل الحالية على الوظائف المتقدمة.

ويرى المحلل أن تطوير نظام بيئي متكامل للأجهزة سيمنح OpenAI القدرة على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف الخصائص دون قيود، خاصة مع اقتراب تطبيق ChatGPT من تسجيل نحو مليار مستخدم أسبوعياً.

كما يُتوقع أن يتم تصميم الهاتف لفهم سياق المستخدم بشكل مستمر، ما يتيح تجربة أكثر تخصيصاً، إضافة إلى اعتماد مزيج من نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة مدمجة على الجهاز وأخرى سحابية للتعامل مع مختلف المهام.

ووفقاً للتقديرات، قد يتم الانتهاء من مواصفات الجهاز واختيار مورديه بحلول نهاية العام أو الربع الأول من 2027، على أن يبدأ الإنتاج الضخم في عام 2028.

أبل تُخطط لإطلاق تطبيقين جديدين لأجهزة iPhone وiPad وMac هذا العام
الذكاء الاصطناعي

مينغ تشي كو

مينغ تشي

تشي كو

الرب

مينغ

تيار

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24