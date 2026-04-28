OpenAI تخطط لإطلاق هاتف ذكي

كشفت تسريبات حديثة عن خطط شركة OpenAI لدخول سوق الأجهزة الاستهلاكية، عبر تطوير مجموعة من المنتجات الذكية، من بينها سماعات أذن لاسلكية وهاتف ذكي مصمم لتقديم تجربة متكاملة للذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على التطبيقات التقليدية.

وبحسب مذكرة صادرة عن المحلل ، تعتزم الشركة التعاون مع MediaTek وQualcomm لتطوير شريحة الهاتف، فيما ستتولى Luxshare مهام التصميم والتصنيع.

وأشار كو إلى أن الهاتف المرتقب سيعتمد على “وكلاء الذكاء الاصطناعي” لإنجاز المهام اليومية، بدلاً من التطبيقات، ما قد يتيح تجاوز القيود التي تفرضها أنظمة التشغيل الحالية على الوظائف المتقدمة.

ويرى المحلل أن تطوير نظام بيئي متكامل للأجهزة سيمنح OpenAI القدرة على دمج في مختلف الخصائص دون قيود، خاصة مع اقتراب تطبيق ChatGPT من تسجيل نحو مليار مستخدم أسبوعياً.

كما يُتوقع أن يتم تصميم الهاتف لفهم سياق المستخدم بشكل مستمر، ما يتيح تجربة أكثر تخصيصاً، إضافة إلى اعتماد مزيج من نماذج ذكاء اصطناعي صغيرة مدمجة على الجهاز وأخرى سحابية للتعامل مع مختلف المهام.

ووفقاً للتقديرات، قد يتم الانتهاء من مواصفات الجهاز واختيار مورديه بحلول نهاية العام أو الربع الأول من 2027، على أن يبدأ الإنتاج الضخم في عام 2028.