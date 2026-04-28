متفرقات

"اللابتوب" بلا بطارية.. هل يتحول إلى كمبيوتر مكتبي أم يهدد بياناتكم بالضياع؟

28-04-2026 | 14:00
اللابتوب بلا بطارية.. هل يتحول إلى كمبيوتر مكتبي أم يهدد بياناتكم بالضياع؟
اللابتوب بلا بطارية.. هل يتحول إلى كمبيوتر مكتبي أم يهدد بياناتكم بالضياع؟ photos 0
أكد تقرير تقني حديث إمكانية تشغيل أجهزة "اللابتوب" دون بطارية كحل بديل، من خلال وصل الجهاز مباشرة بمصدر تيار كهربائي عبر الشاحن، حيث يعمل في هذه الحالة كجهاز كمبيوتر مكتبي يستمد طاقته الحيوية من القابس مباشرة.

ورغم فاعلية هذا الحل تقنياً، إلا أن التقرير حذر من تداعيات وصفت بـ"المخاطر الخفية"، وفي مقدمتها التوقف الفجائي للجهاز وفقدان البيانات غير المحفوظة عند انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى غياب الحماية التي توفرها البطارية ضد تذبذب الجهد الكهربائي الذي قد يضرب المكونات الداخلية الحساسة.
 
كما لفت التقرير إلى أن بعض الأجهزة، لاسيما "ماك بوك"، قد تلجأ لخفض أدائها تلقائياً عند غياب البطارية كإجراء وقائي ضد الحرارة، مؤكداً أن هذا الخيار يظل مؤقتاً لحالات التلف الطارئ، بينما يبقى استبدال البطارية هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على استقرار العمل وميزة التنقل.

