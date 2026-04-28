هاتفكم يتحدث كالبشر.. ميزة Gemini Live تكسر حواجز التواصل الرقمي

أطلقت شركة " " ميزة " لايف" (Gemini Live)، التي تُمثل نقلة نوعية في طريقة تفاعل المستخدمين مع الهواتف الذكية، حيث تتيح إجراء محادثات صوتية طبيعية وانسيابية مع تشبه المحادثات البشرية.



وتسمح هذه التقنية الجديدة للمستخدمين بمقاطعة المساعد الرقمي في منتصف الجملة لإضافة تفاصيل جديدة أو تغيير مسار الحديث، كما يمكنها العمل في الخلفية أو أثناء قفل الشاشة، مما يعزز من كفاءة الاستخدام اليومي.

وتأتي هذه التقنية لتتجاوز التقليدية والجامدة، حيث بات بإمكان المساعد فهم السياقات المعقدة وتقديم إجابات أكثر ذكاءً وتفاعلية، مما يحول الهاتف من مجرد أداة تنفيذية إلى شريك حواري متطور يواكب احتياجات المستخدم بشكل فوري ومباشر.





