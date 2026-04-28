تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
متفرقات
اعتباراً من هذا التاريخ.. قائمة بالهواتف التي لن تفتح "واتساب"
Lebanon 24
28-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقرير لموقع "WABetaInfo" بأن تطبيق "
واتساب
" سيتوقف عن دعم مجموعة من أجهزة أندرويد القديمة اعتباراً من أيلول 2026، حيث لن تتمكن الهواتف التي تعمل بإصدارات أقدم من نظام التشغيل "أندرويد 6.0" من تشغيل التطبيق بعد هذا التاريخ.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع خطة التطبيق لإطلاق ميزات متطورة وتحسينات تقنية، من بينها "فقاعات الإشعارات" التي تظهر كأيقونات عائمة، وهي ميزات تتطلب واجهات حديثة وقدرات تشغيلية قد لا تتوفر بكفاءة في الأجهزة القديمة.
وبحسب التقرير، سيشمل التوقف الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد 5.0 و5.1، وهو ما قد يؤثر بشكل واسع على المستخدمين في مناطق تعتمد على الأجهزة القديمة مثل
الهند
والبرازيل وباكستان وأجزاء من
أفريقيا
وآسيا. في المقابل، لن يطال هذا التعديل مستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد"، حيث سيستمر التطبيق في العمل على أنظمة iOS 15.1 أو الأحدث دون تغيير.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24