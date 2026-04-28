متفرقات

اعتباراً من هذا التاريخ.. قائمة بالهواتف التي لن تفتح "واتساب"

Lebanon 24
28-04-2026 | 23:00
اعتباراً من هذا التاريخ.. قائمة بالهواتف التي لن تفتح واتساب
أفاد تقرير لموقع "WABetaInfo" بأن تطبيق "واتساب" سيتوقف عن دعم مجموعة من أجهزة أندرويد القديمة اعتباراً من أيلول 2026، حيث لن تتمكن الهواتف التي تعمل بإصدارات أقدم من نظام التشغيل "أندرويد 6.0" من تشغيل التطبيق بعد هذا التاريخ.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع خطة التطبيق لإطلاق ميزات متطورة وتحسينات تقنية، من بينها "فقاعات الإشعارات" التي تظهر كأيقونات عائمة، وهي ميزات تتطلب واجهات حديثة وقدرات تشغيلية قد لا تتوفر بكفاءة في الأجهزة القديمة.
 
وبحسب التقرير، سيشمل التوقف الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد 5.0 و5.1، وهو ما قد يؤثر بشكل واسع على المستخدمين في مناطق تعتمد على الأجهزة القديمة مثل الهند والبرازيل وباكستان وأجزاء من أفريقيا وآسيا. في المقابل، لن يطال هذا التعديل مستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد"، حيث سيستمر التطبيق في العمل على أنظمة iOS 15.1 أو الأحدث دون تغيير.
مواضيع ذات صلة
رسائل "واتساب" من إدارات فنادق وصلت إلى هواتف مواطنين... هذا مضمونها
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يفتح أبوابه للأطفال دون 13 عاماً تحت رقابة الأهل
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء: قائمة بالقيادات الرئيسية الإيرانية التي تم "تصفيتها" في الضربات الأميركية ـ الاسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اجراءات من "واتساب" تطال مجموعات إخبارية لبنانية
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:01 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:10 | 2026-04-29
Lebanon24
23:00 | 2026-04-28
Lebanon24
16:16 | 2026-04-28
Lebanon24
16:00 | 2026-04-28
Lebanon24
14:00 | 2026-04-28
Lebanon24
13:00 | 2026-04-28
