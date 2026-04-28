اعتباراً من هذا التاريخ.. قائمة بالهواتف التي لن تفتح "واتساب"

أفاد تقرير لموقع "WABetaInfo" بأن تطبيق " " سيتوقف عن دعم مجموعة من أجهزة أندرويد القديمة اعتباراً من أيلول 2026، حيث لن تتمكن الهواتف التي تعمل بإصدارات أقدم من نظام التشغيل "أندرويد 6.0" من تشغيل التطبيق بعد هذا التاريخ.



ويأتي هذا القرار تماشياً مع خطة التطبيق لإطلاق ميزات متطورة وتحسينات تقنية، من بينها "فقاعات الإشعارات" التي تظهر كأيقونات عائمة، وهي ميزات تتطلب واجهات حديثة وقدرات تشغيلية قد لا تتوفر بكفاءة في الأجهزة القديمة.

وبحسب التقرير، سيشمل التوقف الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد 5.0 و5.1، وهو ما قد يؤثر بشكل واسع على المستخدمين في مناطق تعتمد على الأجهزة القديمة مثل والبرازيل وباكستان وأجزاء من وآسيا. في المقابل، لن يطال هذا التعديل مستخدمي هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد"، حيث سيستمر التطبيق في العمل على أنظمة iOS 15.1 أو الأحدث دون تغيير.