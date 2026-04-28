"أمازون" تستبدل المقابلات الوظيفية بالذكاء الاصطناعي

28-04-2026 | 16:16
أمازون تستبدل المقابلات الوظيفية بالذكاء الاصطناعي
أطلقت شركة أمازون، برنامجا جديدا يهدف إلى تسريع عملية التوظيف من خلال الاستغناء عن جزء كبير من العنصر البشري، وهو المقابلة الوظيفية المباشرة.

وكشفت الشركة، التي تتخذ من سياتل (مدينة ساحلية على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.) مقرا، عن فلسفتها الجديدة في تصميم الذكاء الاصطناعي التي طورتها بنفسها وأطلقت عليها اسم (هيومورفيزم) أو "الأنسنة".

وقالت أمازون، إن هذه الفلسفة تساعد على إضفاء الطابع الإنساني على الذكاء الاصطناعي و"تتكيف مع طريقة عمل البشر، لا العكس".

وجاء إعلان الشركة خلال فعالية من المتوقع أن يحضرها مات جارمان الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين من أوبن إيه.آي.

وأعلنت أمازون في شباط أنها ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في أوبن إيه.آي، فيما قالت مايكروسوفت الاثنين، إنها ستفقد حق الوصول الحصري إلى بعض تقنيات أوبن إيه.آي، مما يمهد الطريق للشركة لبيع منتجاتها للآخرين.

وينصب تركيز الفعالية على برامج الذكاء الاصطناعي التي تعمل دون تدخل البشر، والمعروفة باسم "الوكلاء". وتأمل الشركات في أن يتمكن هؤلاء الوكلاء من التخطيط للقرارات واتخاذها والتصرف بمفردهم، وهو مجال سريع النمو أثار أيضا مخاوف إزاء السلامة والرقابة.

وأشارت شركة ألفابت الأسبوع الماضي إلى أنها تتجه أيضا نحو التعمق في مجال برمجيات المؤسسات باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين تطورهم، على غرار شركات أخرى مثل أوبن إيه.آي وأنثروبيك.

وسيساعد برنامج التوظيف الجديد من أمازون، والذي يحمل اسم كونكت تالنت، الشركات في العثور على العمال اللازم توظيفهم على نطاق واسع وفرزهم وتوظيفهم، مثل تجار التجزئة خلال موسم الذروة في مبيعات العطلات.

وسيكون بوسع كونكت تالنت إجراء مقابلات بإشراف الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة وإعداد ملاحظات للمسؤولين عن التوظيف، كل ذلك دون تدخل بشري. ووظفت أمازون العام الماضي نحو 250 ألف عامل موسمي في الفترة التي سبقت العطلات.

وقالت كولين أوبري، نائبة الرئيس الأولى لحلول الذكاء الاصطناعي التطبيقية في أمازون ويب سيرفيسز، إن المرشحين للوظائف سيعلمون أنهم يخضعون للفرز باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأقرت بأن البرنامج لا يزال قيد التحسين ليبدو أكثر إقناعا وكأنه بشري.

وذكرت في إفادة مع رويترز قبل الفعالية "تستمر التجربة في التحسن أكثر فأكثر مع كل تكرار نمر به. هناك نوع من الفن في جعل هذا التفاعل الصوتي طبيعيا وبشريا".

مواضيع ذات صلة
"غوغل" تتعاون مع "مارفيل" لتطوير شرائح جديدة لتعزيز كفاءة الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تؤجل إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "أفوكادو"
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في زمن الذكاء الاصطناعي...تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ"أبل"
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"خرائط غوغل" تعتمد الذكاء الاصطناعي لكتابة أوصاف الصور تلقائيًا
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:10:31 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:01 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-28
Lebanon24
14:00 | 2026-04-28
Lebanon24
13:00 | 2026-04-28
Lebanon24
10:59 | 2026-04-28
Lebanon24
07:23 | 2026-04-28
Lebanon24
06:03 | 2026-04-28
