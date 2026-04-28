سناب شات يحوّل الدردشة إلى سوق إعلانات

28-04-2026 | 23:00
أعلنت شركة Snapchat عن توسيع حضورها في مجال الإعلانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق صيغة جديدة تُدمج مباشرة داخل المحادثات بين المستخدمين.

وتحمل الميزة الجديدة اسم “AI Sponsored Snaps”، وتتيح للعلامات التجارية التفاعل مع المستخدمين عبر وكلاء ذكاء اصطناعي داخل نافذة الدردشة، في خطوة تعكس تحولاً أوسع نحو جعل المحادثات الرقمية محوراً أساسياً للتفاعل والإعلان.

وقالت الشركة إن هذا التوجه يعتمد على سلوك المستخدمين داخل التطبيق، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 950 مليار محادثة خلال الربع الأول من عام 2026، إضافة إلى تفاعل أكثر من 500 مليون مستخدم مع روبوت الدردشة “My AI” منذ إطلاقه.

وتهدف سناب شات إلى جعل الإعلانات جزءاً طبيعياً من المحادثات بدلاً من كونها عنصراً مزعجاً، حيث ستظهر الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل المحادثات مباشرة، مع إمكانية تفاعل المستخدمين مع وكلاء ذكيين لطرح الأسئلة واستكشاف المنتجات والحصول على توصيات دون مغادرة المحادثة.

وقال مسؤول في الشركة إن “المحادثة أصبحت المساحة الأكثر قيمة في الإعلانات، والذكاء الاصطناعي يسرّع هذا التحول”، مشيراً إلى أن الإعلانات التفاعلية توفر تجربة أقرب لسلوك المستخدم الطبيعي.

وتسمح الميزة الجديدة للعلامات التجارية بدمج وكلاء ذكاء اصطناعي خاصين بها داخل المنصة، ما يتيح توجيه المستخدم من مرحلة الاكتشاف إلى الشراء ضمن محادثة واحدة متكاملة.

وتبدأ الشركة بإطلاق تجريبي بالتعاون مع شركة Experian في مجال التوعية المالية، حيث سيتمكن المستخدمون من طرح أسئلة حول الائتمان وإدارة الأموال داخل المحادثة نفسها، في تجربة تهدف إلى تقديم خدمات إرشادية بطريقة تفاعلية ومبسطة.

وتخطط سناب شات لتوسيع هذه الخاصية تدريجياً مع اختبار المزيد من العلامات التجارية، في وقت تراهن فيه على أن المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستشكل مستقبل الإعلان الرقمي والتفاعل التجاري.

