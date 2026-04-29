أقوى 5 هواتف مرتقبة في أيار 2026.. تعرّفوا إليها!

بعد شهر نيسان الذي شهد موجة من إطلاقات الهواتف المتوسطة، يبدو أن شهر أيار 2026 سيكون أكثر حدة من ناحية المنافسة، مع استعداد عدد من الشركات الكبرى للكشف عن من الهواتف الرائدة والمتوسطة بمواصفات متقدمة، خصوصًا في الأسواق الآسيوية.

وفي ما يلي أبرز 5 هواتف مرتقبة خلال هذا الشهر، وفق تقرير نشره موقع "gizmochina":

1. Oppo Find X9 Ultra

تستعد لإطلاق هاتفها الرائد عالميًا بعد ظهوره أولًا في السوق .

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع شاشة LTPO AMOLED قياس 6.82 بوصة وتردد 144 .

أما أبرز نقاط قوته فهي منظومة التصوير التي تضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل وعدسات بيريسكوب متطورة، إلى جانب بطارية كبيرة بسعة 7050 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 100 واط.

2. Vivo X300 Ultra

تقدّم فيفو منافسًا مباشرًا لأوبو بمواصفات قريبة جدًا، تشمل نفس المعالج وشاشة عالية الجودة.

ويتميّز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 200 ميغابكسل، مع إمكانية استخدام ملحقات تصوير خارجية لتعزيز التقريب البصري، إضافة إلى بطارية بسعة 6600 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 100 واط.

3. Nord CE 6

تطرح وان بلس خيارًا قويًا ضمن الفئة المتوسطة، مع معالج Snapdragon 7s Gen 4 وشاشة بتردد 144 هرتز.

كما يأتي ببطارية ضخمة تصل سعتها إلى 8000 مللي أمبير، إلى جانب معايير حماية عالية ضد الماء والغبار، ما يجعله مرشحًا بارزًا ضمن فئته السعرية.

4. Oppo Find X9s

يُصنّف هذا الهاتف ضمن الفئة شبه الرائدة، ويعتمد على معالج Dimensity 9500s مع شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز.

ويضم ثلاث كاميرات بدقة 50 ميغابكسل لكل عدسة، إضافة إلى بطارية تتخطى 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع.

5. Vivo X300 FE

نسخة أخف وأكثر اقتصادية من سلسلة X300، لكنها لا تزال تقدم أداءً قويًا.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 مع شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.31 بوصة، ويضم منظومة تصوير متعددة الاستخدامات، إلى جانب بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

إطلاقات إضافية مرتقبة

إلى جانب هذه الأجهزة، يُتوقع ظهور هواتف أخرى مثل نسخة Lite من Nord CE 6، إضافة إلى احتمالات غير مؤكدة لهواتف مثل OnePlus 15T وأجهزة قابلة للطي جديدة.

، تعكس هذه الإطلاقات تصاعد المنافسة في سوق الهواتف الذكية، خصوصًا في الفئة ، حيث تسعى الشركات إلى التفوق عبر الأداء القوي، وتحسين الكاميرات، وزيادة عمر البطارية، لاستقطاب المستخدمين الباحثين عن أحدث التقنيات.