خلل غير مألوف يضرب هواتف "آيفون 17"!

يبدو أن عدداً من مستخدمي هواتف "آيفون 17" يواجهون مشكلة غير مألوفة، تتمثل في عدم استجابة الجهاز عند محاولة إعادة تشغيله بعد نفاد البطارية بالكامل، وهي حالة تكررت خلال الأشهر الماضية وفق شكاوى متداولة.



ووفق تقارير نُشرت على منصات مثل "ريديت"، فإن الخلل لا يقتصر على إصدار واحد، بل يشمل عدة طرازات من السلسلة، بينها "آيفون 17 برو"، و"آيفون 17 "، إضافة إلى "آيفون إير".



توقف كامل بعد نفاد البطارية



بحسب إفادات المستخدمين، يتوقف الهاتف عن العمل كلياً عند وصول الشحن إلى 0%، ثم لا يظهر أي استجابة عند توصيله بالشاحن السلكي التقليدي، وفق ما أورد موقع "gizmochina".



وفي بعض الحالات، يعود الجهاز للعمل بعد تركه موصولاً بالشاحن لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، بينما أفاد آخرون بأن الاستجابة تتأخر لساعات، أو لا تحدث إطلاقاً.



الشحن اللاسلكي كحل بديل



اللافت أن عدداً من المستخدمين تمكنوا من تجاوز المشكلة مؤقتاً عبر استخدام الشحن اللاسلكي بتقنية MagSafe، حيث بدا أن الأجهزة تستجيب بشكل أفضل مقارنة بالشحن عبر الكابل.



أسباب غير محسومة حتى الآن



حتى اللحظة، لم تصدر شركة "أبل"أي توضيح رسمي حول هذه الشكاوى. وتتراوح التفسيرات المحتملة بين خلل برمجي، أو مشكلة في آلية التعرف على مصدر الشحن، أو خلل في معايرة البطارية.



وفي انتظار أي تحديث رسمي، يُنصح المستخدمون بتجنب تفريغ البطارية بالكامل قدر الإمكان، والاعتماد على الشحن اللاسلكي عند ظهور المشكلة، إلى حين صدور حل برمجي محتمل من الشركة. (العربية)

