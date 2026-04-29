من حيث السعر والمواصفات... 5 هواتف أندرويد تتفوّق على iPhone 17e

رغم التحسينات التي أضافتها "أبل" على هاتف 17e، مثل دعم MagSafe وزيادة سعة التخزين، إلا أنه ما زال يحتفظ ببعض التنازلات الواضحة، أبرزها الاعتماد على شاشة بتردد 60 وكاميرا خلفية واحدة فقط، ما يفتح المجال أمام هواتف أندرويد تقدم إمكانيات أفضل ضمن الفئة السعرية نفسها أو حتى أقل.



في ما يلي خمسة هواتف أندرويد تبرز كخيارات أقوى من حيث المواصفات والقيمة:



1. Google Pixel 10a

يُعتبر من أبرز الخيارات لمحبي تجربة أندرويد الصافية، ويأتي بسعر يقارب 500 دولار.

يقدّم شاشة 120 هرتز أكثر سلاسة في الاستخدام، إلى جانب كاميرا مزدوجة تقدم أداءً مميزًا في التصوير.

كما يمتاز ببطارية تدوم حتى يوم ونصف تقريبًا، مع دعم تحديثات يصل إلى 7 سنوات، ما يجعله خيارًا طويل الأمد.



2. Samsung S25 FE

تواصل " " استهداف التوازن بين السعر والأداء عبر هذا الطراز، إذ يأتي بشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز، ونظام كاميرات ثلاثي يضم عدسة تقريب.

كما يتمتع بتصميم راقٍ ودعم برمجي ممتد، ما يجعله منافسًا قويًا في فئته، خصوصًا مع العروض السعرية.



3. OnePlus 15R

هاتف موجّه للأداء العالي، مزود بمعالج من الفئة من " "، مع شاشة 165 هرتز وبطارية كبيرة تدوم حتى يومين.

ويتميز أيضًا بشحن سريع جدًا يصل إلى 80 واط، ما يجعله مناسبًا للألعاب والاستخدام المكثف.



4. Nothing Phone 4(a) Pro

يأتي بتصميم مختلف وواجهة بسيطة وخفيفة بعيدًا عن التعقيد.

يوفر شاشة AMOLED بتردد 144 هرتز وسطوع مرتفع، إلى جانب منظومة كاميرات متعددة الاستخدامات.

ويقدّم تجربة سلسة بسعر يبدأ من نحو 500 دولار، ما يجعله من أبرز خيارات الفئة المتوسطة.



5. Moto G Stylus

يتميّز بدعمه لقلم ذكي مدمج، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية.

يأتي بشاشة 120 هرتز وسعر يبدأ من حوالي 500 دولار، ما يجعله خيارًا عمليًا للطلاب أو المستخدمين الذين يحتاجون إلى تدوين الملاحظات والرسم.

تفوق ملحوظ في الشاشة والميزات

تجمع معظم هذه الهواتف على تقديم شاشات بتردد 120 هرتز أو أعلى، وهو ما لا يتوفر في iPhone 17e، إضافة إلى بطاريات أكبر وأنظمة كاميرات أكثر تنوعًا، ما يعزز قيمتها مقابل السعر.



هل ما زال آيفون خيارًا مناسبًا؟

يبقى iPhone 17e خيارًا منطقيًا لمن يريد دخول منظومة iOS والاستفادة من دعم التحديثات الطويلة.

لكن من ناحية القيمة مقابل السعر، تبدو هواتف أندرويد أكثر توازنًا، خصوصًا لمن يبحث عن مواصفات أقوى بتكلفة أقل.

