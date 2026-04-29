تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
Xiaomi تعلن رسميا عن حاسبها المنافس الجديد
Lebanon 24
29-04-2026
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت Xiaomi رسميا عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أقوى المنافسين في أسواق حواسب أندرويد الذكية.
حصل حاسب Redmi Pad 2 9.7 الجديد على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (226.5/147.9/7.4) ملم، وزنه 406 غ.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 9.7 بوصة، دقة عرضها (1280/2048) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 600 nits ، كثافتها تعادل 268 بيكسل/الإنش تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Snapdragon 6s Gen 2 4G، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
حصل الجهاز أيضا على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 7600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط، وسيطرح بنسختين، بسعر 179 و211 دولارا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدعوما بالذكاء الاصطناعي.. شركة Gigabyte تُطلق حاسبها الجديد
Lebanon 24
مدعوما بالذكاء الاصطناعي.. شركة Gigabyte تُطلق حاسبها الجديد
29/04/2026 19:21:46
29/04/2026 19:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم الهاتف المنافس الجديد من سامسونغ
Lebanon 24
إليكم الهاتف المنافس الجديد من سامسونغ
29/04/2026 19:21:46
29/04/2026 19:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس سامسونغ وآبل.. Lenovo تكشف عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
ستُنافس سامسونغ وآبل.. Lenovo تكشف عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد
29/04/2026 19:21:46
29/04/2026 19:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من Tecno.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من Tecno.. هذه مواصفاته
29/04/2026 19:21:46
29/04/2026 19:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جدل واسع حول مخاطر الخصوصية في تحديث جيميني الجديد
Lebanon 24
جدل واسع حول مخاطر الخصوصية في تحديث جيميني الجديد
12:17 | 2026-04-29
29/04/2026 12:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة خفية في علبة AirPods Pro قد لا تعرفها
Lebanon 24
ميزة خفية في علبة AirPods Pro قد لا تعرفها
09:05 | 2026-04-29
29/04/2026 09:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من حيث السعر والمواصفات... 5 هواتف أندرويد تتفوّق على iPhone 17e
Lebanon 24
من حيث السعر والمواصفات... 5 هواتف أندرويد تتفوّق على iPhone 17e
04:16 | 2026-04-29
29/04/2026 04:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبل" تستعد لإطلاق ميزة جديدة في "App Store".. إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
"أبل" تستعد لإطلاق ميزة جديدة في "App Store".. إليكم التفاصيل!
03:19 | 2026-04-29
29/04/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلل غير مألوف يضرب هواتف "آيفون 17"!
Lebanon 24
خلل غير مألوف يضرب هواتف "آيفون 17"!
02:11 | 2026-04-29
29/04/2026 02:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
05:17 | 2026-04-29
29/04/2026 05:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
04:22 | 2026-04-29
29/04/2026 04:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
23:24 | 2026-04-28
28/04/2026 11:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
06:13 | 2026-04-29
29/04/2026 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقل بشكل عاجل إلى العناية المركزة.. ممثل شهير ابن الـ 30 عاما يتعرّض لذبحة صدرية حادة (صور)
Lebanon 24
نُقل بشكل عاجل إلى العناية المركزة.. ممثل شهير ابن الـ 30 عاما يتعرّض لذبحة صدرية حادة (صور)
00:18 | 2026-04-29
29/04/2026 12:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:17 | 2026-04-29
جدل واسع حول مخاطر الخصوصية في تحديث جيميني الجديد
09:05 | 2026-04-29
ميزة خفية في علبة AirPods Pro قد لا تعرفها
04:16 | 2026-04-29
من حيث السعر والمواصفات... 5 هواتف أندرويد تتفوّق على iPhone 17e
03:19 | 2026-04-29
"أبل" تستعد لإطلاق ميزة جديدة في "App Store".. إليكم التفاصيل!
02:11 | 2026-04-29
خلل غير مألوف يضرب هواتف "آيفون 17"!
00:10 | 2026-04-29
أقوى 5 هواتف مرتقبة في أيار 2026.. تعرّفوا إليها!
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
29/04/2026 19:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
29/04/2026 19:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
29/04/2026 19:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24