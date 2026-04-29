Xiaomi تعلن رسميا عن حاسبها المنافس الجديد

أعلنت Xiaomi رسميا عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أقوى المنافسين في أسواق حواسب أندرويد الذكية.

حصل حاسب Redmi Pad 2 9.7 الجديد على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (226.5/147.9/7.4) ملم، وزنه 406 غ.



شاشته أتت IPS LCD بمقاس 9.7 بوصة، دقة عرضها (1280/2048) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 600 nits ، كثافتها تعادل 268 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Snapdragon 6s Gen 2 4G، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.



حصل الجهاز أيضا على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 7600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط، وسيطرح بنسختين، بسعر 179 و211 دولارا. (روسيا اليوم)