ميزة خفية في علبة AirPods Pro قد لا تعرفها

تكشف الفتحات الصغيرة أسفل علبة سماعات AirPods Pro عن توجه متزايد لدى نحو دمج وظائف تقنية داخل تفاصيل تصميمية دقيقة.



ويثير تصميم علبة سماعات AirPods Pro تساؤلات لدى العديد من المستخدمين، خاصة عند ملاحظة وجود فتحات صغيرة أسفل العلبة بالقرب من منفذ الشحن. وعلى الرغم من أن هذه التفاصيل قد تبدو للوهلة الأولى جزءاً من التصميم الخارجي فقط، فإنها ترتبط في الواقع بوظائف تقنية داخلية.



وتُستخدم هذه الفتحات، بحسب تحليلات تقنية متداولة، لأغراض متعلقة بالتوازن الداخلي للضغط أو تحسين الأداء الصوتي أو دعم بعض وظائف التتبع والتقنيات المدمجة في العلبة، ما يعكس تطوراً في فلسفة تصميم الأجهزة الصغيرة القابلة للاستخدام اليومي.



ويأتي ذلك في سياق نهج أبل القائم على دمج الوظيفة بالتصميم، حيث لم تعد التفاصيل الصغيرة مجرد عناصر جمالية، بل أصبحت جزءاً من البنية التقنية للأجهزة الذكية الحديثة.



تشير التقارير التقنية إلى أن الفتحات الموجودة أسفل علبة الشحن ليست عشوائية، بل تُستخدم لمكبر صوت مدمج داخل العلبة نفسها.



وتتوزع هذه الفتحات بحيث تكون 3 فتحات مخصصة للصوت، بينما توجد فتحة أخرى تعمل كمنفذ تهوية للمكبر.



وهذا التصميم يسمح للعلبة بإصدار أصوات تنبيهية، وهو ما يمثل إضافة جديدة مقارنة بالإصدارات الأقدم من السماعات.



متى يصدر الصوت؟

لا يهدف مكبر الصوت في العلبة إلى ، بل يقتصر دوره على إرسال إشعارات صوتية في حالات محددة.



ومن أبرز هذه الحالات عند بدء الشحن، أو أثناء عملية الاقتران، أو عند انخفاض مستوى البطارية.



كما يلعب هذا المكبر دورًا مهمًّا في ميزة العثور على العلبة، حيث يمكنها إصدار صوت لمساعدة المستخدم في تحديد موقعها بسهولة عبر تطبيق Find My.



إلى جانب الفتحات السفلية، قد يلاحظ المستخدم وجود فتحات أخرى على جوانب العلبة، وهي مخصصة لتثبيت حزام يساعد على حمل العلبة أو تثبيتها في الحقيبة لتجنب فقدانها.



ويعكس هذا التصميم توجهًا من الشركات المصنعة نحو إضافة ميزات عملية دون التأثير على الشكل الخارجي البسيط.



يُذكر أن علبة AirPods Pro لم تعد مجرد وسيلة لشحن السماعات، بل أصبحت جزءًا أساسيًّا من تجربة المستخدم.



فهي تدعم الشحن السلكي واللاسلكي، وتوفر حماية ضد الماء والغبار بدرجات متفاوتة حسب الطراز.



كما أن دمج مكبر صوت داخل العلبة يعزز من سهولة الاستخدام، خصوصًا في حالات فقدانها، وهو أمر شائع بين المستخدمين.



Advertisement