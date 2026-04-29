تكنولوجيا وعلوم

جدل واسع حول مخاطر الخصوصية في تحديث جيميني الجديد

29-04-2026 | 12:17
جدل واسع حول مخاطر الخصوصية في تحديث جيميني الجديد
في خطوة جديدة تعكس تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة غوغل عن تحديث حديث لنظام جيميني Gemini يتيح له الوصول إلى الصور الشخصية للمستخدمين بهدف تقديم تجربة أكثر تخصيصًا. 

ورغم الفوائد التي تعد بها هذه الميزة، إلا أنها أثارت موجة من القلق بشأن الخصوصية.

الذكاء الشخصي 
التحديث الجديد يعتمد على ميزة تُعرف باسم Personal Intelligence، والتي تسمح للذكاء الاصطناعي بربط بيانات المستخدم عبر تطبيقات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والصور وسجل البحث.

وبهذه الطريقة، يصبح جيميني Gemini قادرًا على فهم تفضيلات المستخدم بشكل أعمق وتقديم محتوى مخصص دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل كثيرة.


ومن أبرز جوانب هذا التحديث قدرة النظام على تحليل مكتبة الصور في Google Photos، واستخدامها لإنشاء صور أو محتوى بصري يعكس حياة المستخدم واهتماماته.

عند تفعيل الميزة، يمكن للنظام الاطلاع على الصور المخزنة، بما في ذلك الوجوه والأماكن والنشاطات، من أجل تحسين نتائج الذكاء الاصطناعي.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم طلب إنشاء صورة له مع عائلته، ليقوم النظام تلقائيًا باستخدام الصور الحقيقية لإنشاء النتيجة المطلوبة. وهذا التطور يعني أن المستخدم لم يعد بحاجة إلى رفع صور مرجعية أو كتابة أوصاف طويلة، إذ بات الذكاء الاصطناعي يعتمد على بياناته الشخصية مباشرة.

جدل واسع 
ورغم تأكيد غوغل أن هذه الميزة اختيارية ويمكن التحكم بها، إلا أن خبراء الخصوصية حذروا من مخاطر محتملة تتعلق باستخدام بيانات حساسة مثل الصور الشخصية والرسائل الإلكترونية. 

ويرى منتقدون أن هذه الخطوة تعكس اتجاهاً متزايدًا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في أكثر الجوانب خصوصية في حياة المستخدمين، ما قد يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول كيفية استخدام هذه البيانات.

بين الراحة والمخاطر
في المقابل، تؤكد غوغل أن البيانات لا تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي خارج نطاق الخدمة، وأن المستخدم يحتفظ بالتحكم الكامل في ما يشاركه. 


مع ذلك، يبقى التوازن بين الراحة التي توفرها هذه التقنيات والمخاوف المتعلقة بالخصوصية هو التحدي الأكبر. فبينما يرى البعض أن هذه الميزة تمثل نقلة نوعية في تجربة المستخدم، يعتبرها آخرون خطوة مقلقة نحو فقدان السيطرة على البيانات الشخصية.

وفي ظل هذا الواقع، يبقى القرار النهائي بيد المستخدم الذي يمكنه تحديد ما إذا كان يريد الاستفادة من هذه المزايا المتقدمة، أو الحفاظ على خصوصيته بعيدًا عن أعين الذكاء الاصطناعي.

 
