واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات

29-04-2026 | 15:20
واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات
يختبر تطبيق واتساب موضع تحديثات الحالة ضمن تبويب المحادثات مع عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية لنظام أندرويد. 


ومع هذا الطرح، سيتمكن بعض المستخدمين من عرض تحديثات الحالة بشكل مُختصر في قائمة المحادثات.

وسيتمكن المستخدمون من رؤية تحديثات الحالة مباشرة في قائمة المحادثات، إذ يعرض واتساب حاليًّا هذه التحديثات في شريط التطبيق العلوي؛ ما يتيح الاطلاع عليها فور فتح التطبيق.

ويعرض واتساب في الشريط العلوي ما يصل إلى ثلاث جهات اتصال شاركت مؤخرًا تحديثًا للحالة، فيما يمكن للمستخدمين التمرير لأسفل لعرض القائمة الكاملة لتحديثات الحالة.


ويتضمن هذا القسم أيضًا تحديثات من جهات الاتصال المؤرشفة ومن الأشخاص الذين لا توجد محادثات نشطة معهم.

ومع هذا التغيير، أصبحت تحديثات الحالة مُدمجة مباشرة في أعلى قائمة المحادثات؛ ما يُسهّل عرضها دون الحاجة إلى الانتقال إلى تبويب "التحديثات".

بالإضافة إلى ذلك، يتم إخفاء علامة "WhatsApp" في أعلى اليسار عند توفر تحديثات الحالة، وتظهر عند التمرير لأسفل في واجهة التطبيق.

وتبدو إضافة تحديثات الحالة في شريط التطبيق العلوي أقرب إلى تجربة منها إلى إطلاق نهائي لجميع المستخدمين، وذلك بهدف مساعدة واتساب على مراقبة كيفية تفاعل المستخدمين مع هذه الميزة في بيئة استخدام حقيقية. 
ومن خلال هذا الاختبار المحدود، يستطيع التطبيق جمع الملاحظات وتقييمها، ولأنها لا تزال تجريبية، فلن تظهر أي إعلانات بين تحديثات الحالة عند عرضها من خلال الشريط الجديد في تبويب المحادثات.

وتتوفر ميزة عرض تحديثات الحالة في شريط التطبيق العلوي لبعض مختبري النسخة التجريبية الذين قاموا بتثبيت آخر تحديث تجريبي لواتساب لنظام أندرويد من متجر غوغل بلاي.

وخلال الأسابيع القليلة القادمة، قد تصل الميزة إلى أكبر عدد من المستخدمين، على أن يعتمد استمرارها على نتائج الاختبارات الجارية.
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بميزات مدفوعة.. "ميتا" تختبر اشتراك "واتساب بلس" داخل التطبيق
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبن إيه آي تطلق تحديثًا جديدًا لتوليد الصور داخل ChatGPT
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
