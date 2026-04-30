سيُنافس أحدث هواتف أندرويد.. هذه مواصفات هاتف Vivo الجديد

أعلنت شركة vivo عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه قريبا لينافس أحدث هواتف أندرويد.



وحصل هاتف vivo Y500s على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (166.6/78.4/8.4) ملم، وزنه 219 غ.



وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (720/1570) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل على 1200 nits.



ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات تشغيل OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.



وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.



وزوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط.







