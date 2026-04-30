تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
سيُنافس أحدث هواتف أندرويد.. هذه مواصفات هاتف Vivo الجديد
Lebanon 24
30-04-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة vivo عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه قريبا لينافس أحدث هواتف أندرويد.
وحصل هاتف vivo Y500s على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (166.6/78.4/8.4) ملم، وزنه 219 غ.
وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (720/1570) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل على 1200 nits.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات تشغيل OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.
وزوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط.(روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24