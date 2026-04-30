Najib Mikati
تكنولوجيا وعلوم

سيُنافس أحدث هواتف أندرويد.. هذه مواصفات هاتف Vivo الجديد

30-04-2026 | 01:00
سيُنافس أحدث هواتف أندرويد.. هذه مواصفات هاتف Vivo الجديد
سيُنافس أحدث هواتف أندرويد.. هذه مواصفات هاتف Vivo الجديد photos 0
أعلنت شركة vivo عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه قريبا لينافس أحدث هواتف أندرويد.

وحصل هاتف vivo Y500s على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (166.6/78.4/8.4) ملم، وزنه 219 غ.

وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (720/1570) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل على 1200 nits.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات تشغيل OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.

وزوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط.(روسيا اليوم)


Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من vivo
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 09:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بسعر منافس ومواصفات ممتازة.. تعرّفوا إلى هاتف Vivo الجديد
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 09:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف جديد من Oppo.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 09:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24
موتورولا تُطلق هاتفها المتطور الجديد.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 09:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

ساسي

snap

ميرت

أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-29
Lebanon24
15:20 | 2026-04-29
Lebanon24
12:17 | 2026-04-29
Lebanon24
09:05 | 2026-04-29
Lebanon24
07:57 | 2026-04-29
Lebanon24
04:16 | 2026-04-29
