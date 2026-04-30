شراكة "مايكروسوفت" و"OpenAI" تدخل مرحلة استثمارية جديدة بقيادة نادلا

30-04-2026 | 02:13
شراكة مايكروسوفت وOpenAI تدخل مرحلة استثمارية جديدة بقيادة نادلا
أكد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا نادلا، أن شركته مستعدة للاستفادة بقوة من اتفاقها الجديد مع "OpenAI"، رغم التغييرات التي طرأت على طبيعة الشراكة بين الطرفين.

وخلال حديثه مع محللين في وول ستريت، أوضح نادلا أن الاتفاق الجديد يمثل “صفقة جيدة للجميع”، مشددًا على أن "مايكروسوفت" حريصة على الحفاظ على نموذج “رابح-رابح” يضمن استمرار التعاون بين الشركتين.

وصول واسع دون تكلفة إضافية
وأشار نادلا إلى أن "مايكروسوفت" لا تزال تحتفظ بحق الوصول إلى الملكية الفكرية لشركة OpenAI، بما في ذلك النماذج المتقدمة ومنتجات الوكلاء الذكيين، لكن دون الحاجة لدفع رسوم مقابل ذلك، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".
وأضاف أن الشركة ستحصل على وصول مجاني إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من "OpenAI" حتى عام 2032، مؤكدًا أن "مايكروسوفت" تعتزم استغلال هذا الامتياز بالكامل.

مخاوف من فقدان التفوق
وكانت تقارير قد أثارت تساؤلات حول تأثير الاتفاق الجديد، خاصة بعد تخلي "مايكروسوفت" عن حقها الحصري في استخدام تقنيات "OpenAI"، ما فتح الباب أمام منافسين مثل "أمازون" لتعزيز تعاونهم مع الشركة الناشئة.

لكن نادلا قلل من هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن أداء "مايكروسوفت" في قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا، حيث تجاوزت إيرادات هذا القطاع معدل 37 مليار دولار سنويًا، بنمو بلغ 123% على أساس سنوي.
مواضيع ذات صلة
ما جديد "مايكروسوفت" بشأن نظام "ويندوز 11"؟
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
معبر المصنع في مرمى الاستهداف: هل يدخل لبنان مرحلة" الاختناق البري"؟
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مرحلة جديدة من الملاحقات القضائية ضد "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لجلسة الثلاثاء التفاوضية: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة ؟
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 13:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2026-04-30
Lebanon24
01:00 | 2026-04-30
Lebanon24
23:00 | 2026-04-29
Lebanon24
15:20 | 2026-04-29
Lebanon24
12:17 | 2026-04-29
Lebanon24
09:05 | 2026-04-29
