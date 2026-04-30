شراكة مايكروسوفت وOpenAI تدخل مرحلة استثمارية جديدة بقيادة نادلا

|
تكنولوجيا وعلوم
شراكة "مايكروسوفت" و"OpenAI" تدخل مرحلة استثمارية جديدة بقيادة نادلا
Lebanon 24
30-04-2026
|
02:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس التنفيذي لشركة
مايكروسوفت
،
ساتيا
نادلا، أن شركته مستعدة للاستفادة بقوة من اتفاقها الجديد مع "OpenAI"، رغم التغييرات التي طرأت على طبيعة الشراكة بين الطرفين.
وخلال حديثه مع محللين في
وول ستريت
، أوضح نادلا أن الاتفاق الجديد يمثل “صفقة جيدة للجميع”، مشددًا على أن "مايكروسوفت" حريصة على الحفاظ على نموذج “رابح-رابح” يضمن استمرار التعاون بين الشركتين.
وصول واسع دون تكلفة إضافية
وأشار نادلا إلى أن "مايكروسوفت" لا تزال تحتفظ بحق الوصول إلى
الملكية الفكرية
لشركة OpenAI، بما في ذلك النماذج المتقدمة ومنتجات الوكلاء الذكيين، لكن دون الحاجة لدفع رسوم مقابل ذلك، بحسب تقرير نشره موقع "
تك كرانش
".
وأضاف أن الشركة ستحصل على وصول مجاني إلى أحدث تقنيات
الذكاء الاصطناعي
من "OpenAI" حتى عام 2032، مؤكدًا أن "مايكروسوفت" تعتزم استغلال هذا الامتياز بالكامل.
مخاوف من فقدان التفوق
وكانت تقارير قد أثارت تساؤلات حول تأثير الاتفاق الجديد، خاصة بعد تخلي "مايكروسوفت" عن حقها الحصري في استخدام تقنيات "OpenAI"، ما فتح الباب أمام منافسين مثل "أمازون" لتعزيز تعاونهم مع الشركة الناشئة.
لكن نادلا قلل من هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن أداء "مايكروسوفت" في قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا، حيث تجاوزت إيرادات هذا القطاع معدل 37 مليار دولار سنويًا، بنمو بلغ 123% على أساس سنوي.
ما جديد "مايكروسوفت" بشأن نظام "ويندوز 11"؟
Lebanon 24
ما جديد "مايكروسوفت" بشأن نظام "ويندوز 11"؟
30/04/2026 13:10:28
30/04/2026 13:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
معبر المصنع في مرمى الاستهداف: هل يدخل لبنان مرحلة" الاختناق البري"؟
Lebanon 24
معبر المصنع في مرمى الاستهداف: هل يدخل لبنان مرحلة" الاختناق البري"؟
30/04/2026 13:10:28
30/04/2026 13:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مرحلة جديدة من الملاحقات القضائية ضد "حزب الله"
Lebanon 24
مرحلة جديدة من الملاحقات القضائية ضد "حزب الله"
30/04/2026 13:10:28
30/04/2026 13:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب لجلسة الثلاثاء التفاوضية: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة ؟
Lebanon 24
ترقّب لجلسة الثلاثاء التفاوضية: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة ؟
30/04/2026 13:10:28
30/04/2026 13:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نظارات "أبل" تأتي بميزات غير مسبوقة.. اليكم ابرز الخصائص
Lebanon 24
نظارات "أبل" تأتي بميزات غير مسبوقة.. اليكم ابرز الخصائص
04:13 | 2026-04-30
30/04/2026 04:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سيُنافس أحدث هواتف أندرويد.. هذه مواصفات هاتف Vivo الجديد
Lebanon 24
سيُنافس أحدث هواتف أندرويد.. هذه مواصفات هاتف Vivo الجديد
01:00 | 2026-04-30
30/04/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في التعلم
Lebanon 24
تحذيرات من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في التعلم
23:00 | 2026-04-29
29/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات
Lebanon 24
واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات
15:20 | 2026-04-29
29/04/2026 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل واسع حول مخاطر الخصوصية في تحديث جيميني الجديد
Lebanon 24
جدل واسع حول مخاطر الخصوصية في تحديث جيميني الجديد
12:17 | 2026-04-29
29/04/2026 12:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
