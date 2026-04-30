شراكة مايكروسوفت وOpenAI تدخل مرحلة استثمارية جديدة بقيادة نادلا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ، نادلا، أن شركته مستعدة للاستفادة بقوة من اتفاقها الجديد مع "OpenAI"، رغم التغييرات التي طرأت على طبيعة الشراكة بين الطرفين.



وخلال حديثه مع محللين في ، أوضح نادلا أن الاتفاق الجديد يمثل “صفقة جيدة للجميع”، مشددًا على أن "مايكروسوفت" حريصة على الحفاظ على نموذج “رابح-رابح” يضمن استمرار التعاون بين الشركتين.



وصول واسع دون تكلفة إضافية

وأشار نادلا إلى أن "مايكروسوفت" لا تزال تحتفظ بحق الوصول إلى لشركة OpenAI، بما في ذلك النماذج المتقدمة ومنتجات الوكلاء الذكيين، لكن دون الحاجة لدفع رسوم مقابل ذلك، بحسب تقرير نشره موقع " ".

وأضاف أن الشركة ستحصل على وصول مجاني إلى أحدث تقنيات من "OpenAI" حتى عام 2032، مؤكدًا أن "مايكروسوفت" تعتزم استغلال هذا الامتياز بالكامل.



مخاوف من فقدان التفوق

وكانت تقارير قد أثارت تساؤلات حول تأثير الاتفاق الجديد، خاصة بعد تخلي "مايكروسوفت" عن حقها الحصري في استخدام تقنيات "OpenAI"، ما فتح الباب أمام منافسين مثل "أمازون" لتعزيز تعاونهم مع الشركة الناشئة.



لكن نادلا قلل من هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن أداء "مايكروسوفت" في قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا، حيث تجاوزت إيرادات هذا القطاع معدل 37 مليار دولار سنويًا، بنمو بلغ 123% على أساس سنوي.