تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"أبل" تعتمد أسلوباً مبتكراً لرفع جودة إجابات الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
30-04-2026 | 09:06
A-
A+
أبل تعتمد أسلوباً مبتكراً لرفع جودة إجابات الذكاء الاصطناعي
أبل تعتمد أسلوباً مبتكراً لرفع جودة إجابات الذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أجرت شركة "أبل"، بالتعاون مع باحثين من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، دراسة حديثة تضيء على مقاربة مبتكرة تهدف إلى تحسين دقة وجودة إجابات نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ضمن مجالات محددة.

كما تناولت الدراسة نماذج الانتشار المستخدمة في التنبؤ بطيّ البروتين وترميزه، ضمن إطار بحثي وُصف بأنه واسع ومليء بالاحتمالات.

ويعتمد النموذج، الذي يحمل اسم LaDiR، على دمج النهجين معاً، إذ يستخدم آلية الانتشار خلال مرحلة الاستدلال، قبل أن ينتج الإجابة النهائية بأسلوب انحداري ذاتي.

ويقوم النظام على تشغيل عدة مسارات استدلال في الوقت نفسه، بحيث ينفّذ كل مسار عملية انتشار مستقلة، مدفوعة بآلية تدفع نحو استكشاف خيارات مختلفة، ما يؤدي إلى توليد مجموعة متنوعة من الإجابات المحتملة.

وخلال عملية الاستدلال، يُنشئ النموذج سلسلة من الكتل المخفية، تبدأ كأنماط عشوائية (ضوضاء)، ثم يجري تحسينها تدريجياً لتصبح أكثر ترابطاً ودقة.

وعند انتهاء مرحلة "التفكير"، ينتقل النموذج إلى توليد الإجابة النهائية بشكل تسلسلي، رمزاً تلو الآخر.

وترتكز الفكرة الأساسية في LaDiR على تشغيل عدد كبير من مسارات التفكير بالتوازي، مع اعتماد آلية تمنع تقاربها نحو النتيجة نفسها، بما يوسّع نطاق الاحتمالات ويعزز تنوّع المخرجات.

وتخلص الدراسة إلى أن LaDiR لا يُعد نموذجاً جديداً بحد ذاته، بل إطار عمل يُبنى على نماذج قائمة، مع تعديل طريقة معالجتها للمسائل بدلاً من استبدالها بالكامل.

 
 
 
مواضيع ذات صلة
"خرائط غوغل" تعتمد الذكاء الاصطناعي لكتابة أوصاف الصور تلقائيًا
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في زمن الذكاء الاصطناعي...تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ"أبل"
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تعتمد نموذج جديد لتنظيم تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24
باحثو MIT يطورون أساليب لتفسير قرارات الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:43:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-04-30
Lebanon24
12:39 | 2026-04-30
Lebanon24
11:18 | 2026-04-30
Lebanon24
04:13 | 2026-04-30
Lebanon24
02:13 | 2026-04-30
Lebanon24
01:00 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24