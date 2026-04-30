واتساب يعمل على تغيير يدمج القنوات داخل تبويب الدردشات!

يعمل تطبيق " " على تطوير ميزة جديدة تقضي بدمج القنوات ضمن قائمة المحادثات، بحيث يتمكن المستخدمون من الوصول إليها مباشرة عبر تبويب "المحادثات" من خلال فلتر مخصص، ما يسهل التنقل بين الدردشات الشخصية ومحتوى القنوات.

ورغم أن الميزة لا تزال قيد التطوير، إلا أنها تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام وجعلها أكثر سلاسة عند إطلاقها رسمياً.

حالياً، تُعرض القنوات وتحديثات الحالة ضمن تبويب "التحديثات"، حيث يمكن للمستخدمين متابعة القنوات، تصفح منشوراتها، واكتشاف محتوى جديد عبر مختلف الفئات.

أما في التحديث المرتقب، فيعتزم "واتساب" نقل القنوات إلى تبويب "المحادثات"، مع توفير فلتر خاص يتيح عرضها بشكل منفصل، ما يمنح المستخدمين وصولاً أسرع وأكثر تنظيماً إلى محتوى القنوات.

في المقابل، ستبقى المحادثات الفردية والمجموعات منفصلة عن القنوات، بما يحافظ على واجهة المراسلة كما هي، من دون أي تغيير على آلية الاستخدام المعتادة.

ومع هذا التعديل، سيُخصص تبويب "التحديثات" لعرض الحالات فقط، على أن تختفي القنوات منه نهائياً بعد اعتماد الميزة.

وبعد الانتهاء من مراحل الاختبار، من المتوقع أن يطرح "واتساب" هذه الخاصية تدريجياً لمجموعة من مستخدمي النسخة التجريبية، تمهيداً لتعميمها لاحقاً، ما يسهل إدارة القنوات ومتابعتها مباشرة من داخل تبويب "المحادثات".