تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

علماء صينيون ينجحون في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة

30-04-2026 | 16:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن باحثون من معهد شنغهاي للأبحاث المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن تطوير طريقة مبتكرة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود صالح للطائرات، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة في مجال الطاقة النظيفة.

وبحسب ما نقلته مجلة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، فإن التحديات التقنية في هذا المجال كانت مستمرة لسنوات، بسبب صعوبة إنتاج سلاسل كربونية طويلة ومستقرة تُستخدم في تصنيع وقود عالي الجودة.

ويعتمد الابتكار الجديد على دمج ثاني أكسيد الكربون مع الماء وإعادة تركيبه كيميائياً لإنتاج وقود سائل كثيف قابل للاستخدام، عبر تحويله إلى مواد هيدروكربونية طويلة السلسلة تُعد أساساً لوقود الطائرات.

ويرى الباحثون أن نجاح نقل هذه التقنية من المختبر إلى الإنتاج الصناعي قد يشكل تحولاً مهماً في تقليل الانبعاثات الكربونية والاستفادة من ثاني أكسيد الكربون كمصدر للطاقة بدلاً من كونه غازاً ملوثاً.

Advertisement
الطاقة النظيفة

تشاينا مورنينغ

مورنينغ بوست

أكاديمية

الصينية

بونيت

الصين

شاين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24