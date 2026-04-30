علماء صينيون ينجحون في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة

أعلن باحثون من معهد شنغهاي للأبحاث المتقدمة التابع للأكاديمية للعلوم عن تطوير طريقة مبتكرة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى وقود صالح للطائرات، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة في مجال .

وبحسب ما نقلته مجلة «ساوث بوست»، فإن التحديات التقنية في هذا المجال كانت مستمرة لسنوات، بسبب صعوبة إنتاج سلاسل كربونية طويلة ومستقرة تُستخدم في تصنيع وقود عالي الجودة.

ويعتمد الابتكار الجديد على دمج ثاني أكسيد الكربون مع الماء وإعادة تركيبه كيميائياً لإنتاج وقود سائل كثيف قابل للاستخدام، عبر تحويله إلى مواد هيدروكربونية طويلة السلسلة تُعد أساساً لوقود الطائرات.

ويرى الباحثون أن نجاح نقل هذه التقنية من المختبر إلى الإنتاج الصناعي قد يشكل تحولاً مهماً في تقليل الانبعاثات الكربونية والاستفادة من ثاني أكسيد الكربون كمصدر للطاقة بدلاً من كونه غازاً ملوثاً.