مع تزايد موسيقى الذكاء الاصطناعي Spotify تتحضر لإطلاق شارة "موثّق"

تقوم منصة Spotify بإطلاق نظام تحقق جديد يهدف إلى تعزيز الثقة في عصر الموسيقى المُنتَجة بالذكاء الاصطناعي، عبر تقديم شارة جديدة باسم “Verified by Spotify” إلى جانب ميزات إضافية لشفافية الفنانين، تتيح للمستخدمين فهم أوضح لهوية من يستمعون إليه.

ويأتي هذا التحديث في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع الموسيقى نتيجة تطور في الإنتاج والتوزيع، حيث تؤكد الشركة أن الهدف هو مساعدة المستخدمين على التمييز بين الفنانين الحقيقيين والمحتوى المُولّد آلياً.

شارة التحقق

ستظهر شارة “موثّق من Spotify” على صفحات الفنانين ونتائج البحث، وتشير إلى أن الحساب خضع لعمليات تدقيق للتحقق من الهوية.

وتوضح الشركة أن الحصول على الشارة يتطلب:

استمرار تفاعل الجمهور مع الفنان بشكل منتظم وليس عبر موجات مفاجئة فقط

الالتزام بسياسات المنصة

وجود حضور واقعي مثل الحفلات أو المنتجات أو الحسابات المرتبطة على منصات التواصل

وأكدت Spotify أن الحسابات التي تبدو مرتبطة بفنانين افتراضيين أو محتوى مُولّد بالكامل بالذكاء الاصطناعي لن تكون مؤهلة للحصول على الشارة في المرحلة الحالية، مع الإشارة إلى أن المعايير قد تتطور لاحقاً.

مراجعة بشرية وآلية

تعتمد عملية التحقق على مزيج من الأنظمة الآلية والمراجعة البشرية لضمان دقة التقييم والتأكد من هوية الفنانين الحقيقيين.

إطلاق تدريجي

سيتم طرح الشارة تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة بسبب العدد الكبير من الفنانين على المنصة، حيث ستخضع ملايين الحسابات للمراجعة بشكل متواصل.

وتشير الشركة إلى أن أكثر من 99% من الفنانين الأكثر بحثاً سيحصلون على الشارة عند الإطلاق، بما يشمل مئات الآلاف من المبدعين، خصوصاً المستقلين.

كما توضح أن غياب الشارة لا يعني رفض الفنان، بل قد يتم التحقق منه لاحقاً.

معلومات إضافية عن الفنانين

إلى جانب الشارة، تختبر Spotify لوحة معلومات جديدة في صفحات الفنانين، تعرض تفاصيل مثل:

أبرز محطات المسيرة الفنية

نمط إصدار الأغاني

النشاطات والحفلات

وتهدف هذه الميزة إلى تقديم صورة سريعة وواضحة عن تطور الفنان، بطريقة تشبه “بطاقة معلومات غذائية” لكنها مخصصة للمحتوى الفني.

هدف التحديث

تؤكد الشركة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية في ظل الانتشار المتزايد للموسيقى المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، ومحاولة الفصل بشكل أوضح بين المحتوى والمحتوى الاصطناعي.