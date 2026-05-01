تطبيق يجعل هاتف أندرويد يبدو مثل ويندوز‬.. تعرفوا إليه

يتجه بعض المستخدمين إلى تخصيص واجهات هواتف أندرويد بما يجعلها أقرب إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية.



ومن بين أبرز هذه التعديلات، إضافة شريط مهام مستوحى من نظام " "، بهدف تسهيل إدارة التطبيقات والتنقل بينها بشكل أسرع وأكثر سلاسة.



ويستفيد المستخدمون من تنوع واجهات نظام أندرويد وإمكانيات التخصيص المتاحة فيه، لإعادة تصميم تجربة الاستخدام على الهواتف الذكية بما يحاكي بيئة العمل على الحواسيب الشخصية.



وتعتمد الفكرة على إنشاء شريط مهام يظهر في أسفل الشاشة، مشابه لما هو موجود في أجهزة الكمبيوتر، حيث يعرض التطبيقات المفتوحة ويسمح بالتبديل السريع بينها.



هذا التوجه يأتي في وقت أصبحت فيه هواتف أندرويد قادرة على أداء مهام متعددة بشكل متقدم، مما يجعل تجربة ميزات الكمبيوتر على الهاتف أكثر واقعية من أي وقت مضى.



ورغم أن نظام أندرويد يحتوي بالفعل على ميزة شريط مهام مدمجة، إلا أنها موجهة أساسًا للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية أو الهواتف القابلة للطي، وليس الهواتف التقليدية.



وللحصول على تجربة أقرب إلى ويندوز، يعتمد المستخدمون على تطبيقات خارجية تقوم بإضافة شريط مهام فوق واجهة النظام.



هذه التطبيقات تستخدم صلاحيات متقدمة مثل خدمات الوصول Accessibility Service لعرض شريط عائم يحتوي على التطبيقات الحديثة والمفضلة.



ويظهر الشريط بطريقتين رئيسيتين إما بشكل عائم يظهر عند الحاجة، أو بشكل ثابت أسفل الشاشة ليحاكي تمامًا شريط المهام في أنظمة سطح المكتب.



ولا يقتصر الأمر على التبديل بين التطبيقات فقط، بل توفر بعض التطبيقات خيارات تخصيص واسعة مثل تثبيت التطبيقات المفضلة، إخفاء تطبيقات معينة، أو حتى عرض قائمة شبيهة بقائمةStart Menu .



كما يمكن للمستخدم تعديل شكل الشريط وألوانه وعدد التطبيقات الظاهرة فيه. وهذا النوع من التخصيص يمنح المستخدم تجربة أقرب إلى العمل على جهاز كمبيوتر، خاصة لمن يعتمد على الهاتف في المهام الإنتاجية اليومية.



والفكرة الأساسية من إضافة شريط مهام على أندرويد هي تحسين الإنتاجية وتسهيل التنقل بين التطبيقات، بدلًا من العودة إلى الشاشة الرئيسية في كل مرة.



وهذا يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو تحويل الهواتف الذكية إلى أجهزة متعددة الاستخدامات قادرة على أداء وظائف الحواسيب.(إرم نيوز)







