وداعاً لبطء النظام.. إليكم التوصية لتحسين أداء حاسوبكم

أصدر خبراء التقنية توصيات حديثة تشدد على أهمية عملية "إعادة التشغيل" (Restart) الدورية لأجهزة الكمبيوتر، مؤكدين أنها تظل الإجراء الأبسط والأكثر فعالية لمعالجة تباطؤ الأنظمة وتحسين استقرار الأداء.



وأوضح الخبراء أن الاستمرار في تشغيل الجهاز لفترات طويلة يؤدي إلى تراكم "العمليات الخلفية" وتطبيقات تستهلك موارد المعالج والذاكرة العشوائية (RAM) دون علم المستخدم. وتعمل إعادة التشغيل على تفريغ الذاكرة تماماً، وإغلاق كافة البرامج العالقة التي قد تسبب تشنج النظام.



تساعد التوصيات الجديدة في حل مشكلة "تسرب الذاكرة" التي تحدث عندما تفشل بعض البرامج في تحرير المساحة التي استهلكتها بعد إغلاقها. إعادة التشغيل تنهي هذه الدورات البرمجية الخاطئة، مما يعيد للجهاز سرعته الطبيعية ويمنع الانهيارات الفجائية للتطبيقات.



وأشار التقرير إلى أن الكثير من التحديثات الأمنية وتصحيحات نظام التشغيل لا تكتمل فعاليتها إلا بعد إعادة التشغيل. تجاهل هذا الإجراء يترك الجهاز عرضة للثغرات البرمجية، ويمنع النظام من تطبيق التحسينات البرمجية التي تزيد من كفاءة المعالجة.



وينصح الخبراء بضرورة الجهاز مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مع التمييز بينها وبين وضع "السكون" (Sleep) الذي يحفظ الحالة الراهنة للجهاز دون تنظيف الذاكرة بشكل كامل.

كما يُوصى باللجوء إليها فور ملاحظة ارتفاع حرارة الجهاز أو تأخر استجابة الأوامر البسيطة.