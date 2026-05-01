تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
متفرقات
وداعاً لبطء النظام.. إليكم التوصية لتحسين أداء حاسوبكم
Lebanon 24
01-05-2026
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر خبراء التقنية توصيات حديثة تشدد على أهمية عملية "إعادة التشغيل" (Restart) الدورية لأجهزة الكمبيوتر، مؤكدين أنها تظل الإجراء الأبسط والأكثر فعالية لمعالجة تباطؤ الأنظمة وتحسين استقرار الأداء.
وأوضح الخبراء أن الاستمرار في تشغيل الجهاز لفترات طويلة يؤدي إلى تراكم "العمليات الخلفية" وتطبيقات تستهلك موارد المعالج والذاكرة العشوائية (RAM) دون علم المستخدم. وتعمل إعادة التشغيل على تفريغ الذاكرة تماماً، وإغلاق كافة البرامج العالقة التي قد تسبب تشنج النظام.
تساعد التوصيات الجديدة في حل مشكلة "تسرب الذاكرة" التي تحدث عندما تفشل بعض البرامج في تحرير المساحة التي استهلكتها بعد إغلاقها. إعادة التشغيل تنهي هذه الدورات البرمجية الخاطئة، مما يعيد للجهاز سرعته الطبيعية ويمنع الانهيارات الفجائية للتطبيقات.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من التحديثات الأمنية وتصحيحات نظام التشغيل لا تكتمل فعاليتها إلا بعد إعادة التشغيل. تجاهل هذا الإجراء يترك الجهاز عرضة للثغرات البرمجية، ويمنع النظام من تطبيق التحسينات البرمجية التي تزيد من كفاءة المعالجة.
وينصح الخبراء بضرورة
إعادة تشغيل
الجهاز مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، مع التمييز بينها وبين وضع "السكون" (Sleep) الذي يحفظ الحالة الراهنة للجهاز دون تنظيف الذاكرة بشكل كامل.
كما يُوصى باللجوء إليها فور ملاحظة ارتفاع حرارة الجهاز أو تأخر استجابة الأوامر البسيطة.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24