هل تنفجر أثناء النوم؟.. الحقيقة الكاملة عن مخاطر شحن السماعات ليلاً

مع التحول العالمي نحو الاعتماد الكلي على سماعات "AirPods"، يبرز تساؤل دائم لدى ملايين المستخدمين: هل شحن السماعة أثناء النوم يفسد بطاريتها أو يشكل خطراً؟



تطمئن التقارير التقنية المستخدمين بأن شحن "AirPods" طوال الليل آمن تقنياً؛ إذ تعتمد على بطاريات " " مزودة بأنظمة ذكية توقف تدفق الطاقة تلقائياً عند الوصول إلى 100%.

كما يلعب صندوق الشحن دور الوسيط الذكي الذي يراقب مستوى الطاقة ويعيد الشحن عند الحاجة فقط، مما يلغي تماماً مشكلة "الشحن الزائد" التي عانت منها الأجهزة القديمة.



ورغم الأمان الفني، يشير الخبراء إلى أن بقاء البطارية عند مستوى 100% لفترات طويلة يسبب "ضغطاً كيميائياً" بسيطاً يؤدي مع مرور الأشهر أو السنوات إلى تدهور تدريجي في الأداء. هذا التأثير تراكمي ولا يظهر فوراً، ما يعني أن الشحن الليلي العرضي لا يمثل مشكلة حقيقية.



تكمن المخاطر الفعلية في ظروف الشحن لا في مدته؛ حيث تحذر "أبل" من:

- استخدام شواحن أو كابلات غير أصلية أو تالفة.

- الشحن في بيئات سيئة التهوية أو وضع السماعات على أسطح ناعمة تحبس الحرارة.

- تعريض الجهاز لحرارة زائدة قد تؤدي لمخاطر كهربائية.



نصائح لإطالة عمر البطارية

للحفاظ على كفاءة السماعة لأطول فترة ممكنة، يوصي الخبراء بـ:

1. تفعيل ميزة "الشحن المحسّن".

2 تجنب تفريغ البطارية بالكامل بشكل متكرر.

3. استخدام ملحقات معتمدة والشحن على أسطح صلبة.

4. محاولة فصل الشاحن بعد اكتمال العملية إن أمكن، لتقليل الضغط الكيميائي.



في الخلاصة، يظل الشحن الليلي خياراً مريحاً وآمناً في أغلب الحالات، طالما التزم المستخدم بمعايير السلامة واستخدام الشواحن الأصلية.