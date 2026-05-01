تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

هل تنفجر أثناء النوم؟.. الحقيقة الكاملة عن مخاطر شحن السماعات ليلاً

01-05-2026 | 09:46
A-
A+
هل تنفجر أثناء النوم؟.. الحقيقة الكاملة عن مخاطر شحن السماعات ليلاً
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع التحول العالمي نحو الاعتماد الكلي على سماعات "AirPods"، يبرز تساؤل دائم لدى ملايين المستخدمين: هل شحن السماعة أثناء النوم يفسد بطاريتها أو يشكل خطراً؟

تطمئن التقارير التقنية المستخدمين بأن شحن "AirPods" طوال الليل آمن تقنياً؛ إذ تعتمد على بطاريات "ليثيوم أيون" مزودة بأنظمة ذكية توقف تدفق الطاقة تلقائياً عند الوصول إلى 100%.
 
كما يلعب صندوق الشحن دور الوسيط الذكي الذي يراقب مستوى الطاقة ويعيد الشحن عند الحاجة فقط، مما يلغي تماماً مشكلة "الشحن الزائد" التي عانت منها الأجهزة القديمة.

ورغم الأمان الفني، يشير الخبراء إلى أن بقاء البطارية عند مستوى 100% لفترات طويلة يسبب "ضغطاً كيميائياً" بسيطاً يؤدي مع مرور الأشهر أو السنوات إلى تدهور تدريجي في الأداء. هذا التأثير تراكمي ولا يظهر فوراً، ما يعني أن الشحن الليلي العرضي لا يمثل مشكلة حقيقية.

تكمن المخاطر الفعلية في ظروف الشحن لا في مدته؛ حيث تحذر "أبل" من:
- استخدام شواحن أو كابلات غير أصلية أو تالفة.
- الشحن في بيئات سيئة التهوية أو وضع السماعات على أسطح ناعمة تحبس الحرارة.
- تعريض الجهاز لحرارة زائدة قد تؤدي لمخاطر كهربائية.

نصائح لإطالة عمر البطارية
للحفاظ على كفاءة السماعة لأطول فترة ممكنة، يوصي الخبراء بـ:
1. تفعيل ميزة "الشحن المحسّن".
2  تجنب تفريغ البطارية بالكامل بشكل متكرر.
3. استخدام ملحقات معتمدة والشحن على أسطح صلبة.
4.  محاولة فصل الشاحن بعد اكتمال العملية إن أمكن، لتقليل الضغط الكيميائي.

في الخلاصة، يظل الشحن الليلي خياراً مريحاً وآمناً في أغلب الحالات، طالما التزم المستخدم بمعايير السلامة واستخدام الشواحن الأصلية.
مواضيع ذات صلة
هل اضطراب النوم أهم من زيادة الوزن في مخاطر السكري؟ العلماء يجيبون
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 19:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء نومه.. وفاة ممثل شهير عن 54 عاما
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 19:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يضعف شحن الهاتف طوال الليل البطارية؟
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 19:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مرفأ طرابلس أكد جهوزيته الكاملة واعلن خطة لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الملاحة والرحلات البحرية
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 19:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:56 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2026-05-01
Lebanon24
03:51 | 2026-05-01
Lebanon24
00:56 | 2026-05-01
Lebanon24
23:00 | 2026-04-30
Lebanon24
16:30 | 2026-04-30
Lebanon24
12:39 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24