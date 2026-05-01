ميتا تعلن تراجع عدد المستخدمين النشطين يومياً بـ20 مليون مستخدم

أقرت بانخفاض عدد مستخدميها النشطين يوميًا بمقدار 20 مليون مستخدم هذا الربع، وتتخذ الشركة خطوات لتحسين جودة صفحات وإنستجرام، حيث أفادت الشركة بانخفاض عدد مستخدمي "العائلة النشطين يوميًا"، وهو مصطلح ابتكرته ميتا ليشمل جميع مستخدمي فيسبوك، وإنستجرام، وواتساب، وماسنجر.وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، بينما تُرجع الشركة هذا الانخفاض إلى انقطاعات الإنترنت في وقيود في ، عبر عدد من المستخدمين عن استياءهم من جودة محتوى المنشورات خاصة مع ظهور العديد من الإعلانات.ويشير موقع engadget، إلى أن ميتا تُجري أيضًا تعديلات جديدة على خوارزمية التوصيات في إنستجرام في محاولة متأخرة لتحسين جودة المحتوى، كما تحدث الشركة إرشاداتها لإعطاء الأولوية لـ"المحتوى الأصلي" في منشورات الصور والمنشورات المتسلسلة على إنستجرام.ومع هذا التغيير، قد تُحدّ من وصول الحسابات التي تُعيد نشر الصور أو المنشورات المتسلسلة دون تعديلات جوهرية، حيث توضح منصة ميتا: "إذا كان حسابك ينشر في الغالب مقاطع فيديو أو صورًا أو عروضًا متحركة غير أصلية لم تقم بإنشائها أو تعديلها بشكل جوهري، فقد لا يظهر حسابك ضمن التوصيات الموجهة للجمهور الجديد".ويشير الموقع إلى أن الشبكة الاجتماعية تفعل الشيء نفسه تقريبًا على فيسبوك، ويبقى أن يتضح مع الوقت ما إذا كان أي من هذين الإجراءين سيحدث فرقًا ملموسًا.