Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
سيُنافس أفضل حواسب أندرويد.. OnePlus تعلن عن حاسبها الجديد
Lebanon 24
02-05-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة
oneplus
حاسبها اللوحي الجديد الذي سينافس أفضل حواسب أندرويد من حيث الأداء والمواصفات.
وحصل OnePlus Pad 4على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (289.7/209.8/5.9) ملم، وزنه 672 غ، وزوّد بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.
وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2400/3392) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، كثافتها 315 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1000 nits.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OxygenOS 16، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
وأتت كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
ودعمته OnePlus أيضا بـ 8 مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية كبيرة بسعة 13380 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.(روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
