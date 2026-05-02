سيُنافس أفضل حواسب أندرويد.. OnePlus تعلن عن حاسبها الجديد

أطلقت شركة حاسبها اللوحي الجديد الذي سينافس أفضل حواسب أندرويد من حيث الأداء والمواصفات.



وحصل OnePlus Pad 4على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (289.7/209.8/5.9) ملم، وزنه 672 غ، وزوّد بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.



وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2400/3392) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، كثافتها 315 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 1000 nits.



ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OxygenOS 16، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.



وأتت كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.



ودعمته OnePlus أيضا بـ 8 مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية كبيرة بسعة 13380 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.(روسيا اليوم)







