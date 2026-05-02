هكذا تُستنزف طاقة هاتفك في الخفاء

02-05-2026 | 04:00
هكذا تُستنزف طاقة هاتفك في الخفاء
تُشير تقارير تقنية حديثة إلى أن الإعتقاد أن المشكلة الأساسية في عمر بطارية الهاتف الذكي تكمن في سعتها المحدودة أو في تقادمها مع الوقت ليس دقيقًا بالكامل.

وتُفيد التقارير بأن السبب الحقيقي غالبًا ما يكون في التطبيقات والعمليات التي تعمل في الخلفية دون ملاحظة المستخدم. فعلى الرغم من تطور تقنيات البطاريات وزيادة كفاءتها، لا يزال استنزاف الطاقة مشكلة شائعة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نشاطات غير مرئية تحدث داخل النظام.

وتلفت المعلومات إلى أن التطبيقات التي تعمل في الخلفية تستهلك موارد الجهاز مثل المعالج والاتصال بالشبكة، مما يؤدي إلى استهلاك مستمر للطاقة.

ولا تكتفي هذه التطبيقات بالانتظار، بل تقوم بمهام مثل تحديث البيانات، إرسال الإشعارات، أو تتبع الموقع، وهو ما يجعلها أحد أبرز أسباب انخفاض البطارية بسرعة، حتى دون استخدام الهاتف بشكل مباشر.

وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن إبقاء التطبيقات مفتوحة في الخلفية لا يعني دائمًا أنها تستهلك طاقة كبيرة.
أنظمة التشغيل الحديثة مثل أندرويد وiOS تقوم بتجميد التطبيقات غير النشطة وتقليل استهلاكها للطاقة تلقائيًا.

لكن المشكلة تظهر عندما تستمر بعض التطبيقات في العمل الفعلي بالخلفية، خاصة تلك التي تعتمد على الموقع أو الإنترنت بشكل دائم، مثل تطبيقات الملاحة أو البريد الإلكتروني.

ويمكن للمستخدمين التحقق من استهلاك البطارية عبر إعدادات الهاتف، حيث تعرض الأنظمة قائمة بالتطبيقات الأكثر استهلاكًا للطاقة، سواء أثناء الاستخدام المباشر أو في الخلفية.

وتساعد في تحديد التطبيقات المزعجة التي تعمل دون حاجة حقيقية، مما يسمح بإيقافها أو تقليل نشاطها.

المشكلة الحقيقية في بطارية هاتفك ليست دائمًا في كمية الطاقة التي تخزنها، بل في كيفية استهلاكها. ومع تزايد عدد التطبيقات والخدمات الذكية، يصبح التحكم في النشاطات الخلفية أمرًا ضروريًا للحفاظ على عمر البطارية وتحسين أداء الجهاز، لذلك، يوصي الخبراء بعدة خطوات عملية لتحسين عمر البطارية، أبرزها تعطيل تحديث التطبيقات في الخلفية عند عدم الحاجة وتقليل استخدام خدمات الموقع والإشعارات وتفعيل وضع توفير الطاقة وإزالة التطبيقات غير الضرورية. كما أن تقليل سطوع الشاشة وإدارة الاتصال بالشبكة يلعبان دورًا مهمًا في تقليل الاستهلاك.(إرم نيوز)
 
